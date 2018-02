Zabala: "Nos tenemos que levantar rápido porque seguimos arriba"

Unión estuvo lejos de su mejor versión en el Gigante de Arroyito, donde ni siquiera pudo llegar al empate con un hombre más por la expulsión de Maxiliano González en el final del primer tiempo. El equipo de Leo Madelón desperdició así la chance de transformarse en escolta transitorio de la Superliga y ahora la cabeza ya está puesta de lleno en el partido del próximo viernes frente a Arsenal.





Uno de los que analizó la derrota ante el Canalla fue Diego Zabala, quien fue uno de los pocos que intentó con mucha vergüenza deportiva, y afirmó: "Lo perdimos por una distracción en una pelota quieta y porque no supimos aprovechar el hombre de más, pese a la posesión de pelota. No tuvimos la claridad de juego que veníamos teniendo, el rival se plantó bien y no pudimos encontrarle la vuelta para empatar el partido".





En cuanto a lo que falló el equipo en Rosario, dijo: "En el tema de la concentración ya actitud el equipo se entregó al máximo, al 100%. Pero como dije en la semana no todos los partidos te van a salir iguales, Central es un gran rival, la cancha es muy difícil. Es un traspié pero tenemos que pensar en el viernes (ante Arsenal) porque seguimos ahí arriba".













Luego se refirió a su posición en la cancha, que fue mutando con el transcurrir del cotejo y afirmó: "Tratamos de rotar, de buscar variantes pero defendieron muy bien el resultado y hay que pensar en lo que viene. Nos están convirtiendo de pelota parada, es algo a corregir. Tenemos que estar más concentrados los 11 para defender las pelotas quietas, sabíamos que era uno de los fuertes de ellos porque tienen jugadores que van bien de arriba y de esa manera nos ganaron el partido",





Y siguió explicando las razones de la derrota: "No le encontramos la vuelta, estuvimos imprecisos, cosa que no venía pasando. Nos quedamos con la entrega y la actitud del equipo de buscarlo hasta el final. Tomamos riesgos con los cambios, ya venimos trabajando la línea de tres. Ellos con un hombre de menos no nos generaron peligro en el segundo tiempo, le buscamos la vuelta y no pudimos",





Se le preguntó también por si incidió en algo la salida de Lucas Gamba y contestó: "Lucas estaba mejor, es un jugador importante para nosotros. Significa mucho para nosotros. La entrada del Droopy (Rodrigo Gómez) que nos dio más juego. La imprecisión fue general, no creo que porque Lucas haya salido no pudimos empatar el partido"









LEER MÁS ►► Unión fue pura impotencia en Rosario y se volvió con las manos vacías













También se le hizo referencia a la chance que desperdiciaron en el Gigante de Arroyito y destacó: "Era para aprovechar nuestro momento, porque sabíamos que Central es un rival muy difícil. Nos tenemos que levantar rápido, el viernes tenemos otra final, será durísimo. Es un campeonato muy parejo donde todos perderán puntos y tenemos que estar preparados para lo que viene".









Por último, se le preguntó sobre sus movimientos en el campo de juego y manifestó: "El calor era igual para los dos,físicamente el equipo corre, está bien, intentó hasta el final. Leo me dio la libertad para buscar variantes, traté de tirarme un poco hacia el medio, donde se estaban generando espacios. Después pasé al lado izquierdo con la entrada de Lebus pero lamentablemente no pudimos encontrar el empate