Sarmiento de Resistencia ocupará la Zona 4 del Torneo Federal A, junto con Altos Hornos Zapla, Juventud Antoniana, San Jorge de Tucumán, San Martín de Formosa, Chaco For Ever, Gimnasia y Tiro, Chaco For Ever, Boca Unidos y Crucero Del Norte.





La fecha libre en la jornada inicial le dio pie a los organizadores de la Copa Argentina para programar el partido frente a Unión, este domingo 9 de setiembre en cancha de Banfield . Los chaqueños volverán a buscar la hazaña, tal cual sucedió el pasado 17 de mayo, cuando batieron 1-0 a Racing con gol de Horacio Orzán en el Florencio Sola.





Raúl Valdez continúa en la dirección técnica y este martes charló en La Primera de Sol 91.5 respecto a la actualidad del equipo y en el inicio se atrevió a expresar que "nosotros iniciamos con anticipación el trabajo, teniendo en cuenta la falta de programación en el fútbol argentino y esperando estar preparados para encarar este partido y buscando estar a la altura de las circunstancias".





Más adelante, agregó que "vamos a intentar hacer un partido digno ante uno de los mejores equipos que maneja el 4-4-2, prolijo, que juega muy bien, es ordenado, para nosotros es la posibilidad de tener una buena competencia en esta preparación para el Federal".





Valdez no está de acuerdo con la organización de los torneos de ascenso en la Argentina y no dudó en expresar que "no se pueden comprender tantos errores de los que están al frente de una organización como AFA o el Consejo Federal con gente que está hace mucho tiempo, lo viví como jugador del interior, como prepador físico y entrenador del torneo del Interior".





Y dio más detalles de lo que le toca vivir a su equipo, al sostener que "nos toca jugar con Unión el domingo en Banfield, y después tenemos que recorrer 6000 kilómetros, sabiendo que este partido se puede jugar con otra antelación durante el Mundial, cuando las cosas ocurren de la misma forma a alguien le conviene, el gran tema es cómo está estructurado el fútbol argentino, se piensa en 30 clubes y el resto siempre está en desventaja".





Al momento de meterse de lleno en el análisis del equipo que está al frente, Valdez afirmó que "tenemos que competir de la mejor manera posible, hicimos un programa de trabajo donde buscamos jugadores de jerarquía, buenas personas, trabajamos por tres años y empezamos a construir de esa forma y salir al mercado para buscar 20 jugadores es difícil, para mí hay que construir un equipo en el tiempo, contra Racing hicimos un gran partido, vamos intentar que no se noten las diferencias con Unión".