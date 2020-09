Varese venció a Brescia con un inspirado Luis Scola

Luis Scola, goleador histórico de los seleccionados argentinos, venía de diseñar una destacada tarea en la Supercopa italiana, en donde Varese resultó eliminado en la ronda clasificatoria. Al cabo de seis partidos oficiales, el interno surgido en Ferro consiguió un promedio de 21,3 puntos y 5,5 rebotes por cotejo.

Además, el escolta cordobés Juan Manuel Fernández (ex Obras Basket) concretó 8 puntos (3-5 en dobles, 0-2 en triples, 2-2 en libres), 8 pases gol, 4 rebotes y 2 robos en 24m. para Pallacanestro Trieste, que le ganó fácilmente a Cremona, por 102-77.

Por su lado, Pesaro, con presencia argentina, no pudo como local ante Banco di Sardegna Sassari, que lo derrotó por 95-85. En el elenco perdedor, el escolta santafesino Carlos Delfino (ex Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Houston Rockets y Detroit Pistons) acumuló 12 unidades (3-7 en dobles, 2-6 en triples), 3 pases gol y un rebote en 30m., mientras el base cordobés Ariel Filloy (ex Atenas) terminó con una planilla de 8 tantos, 3 asistencias y un rebote en 16m.

Los demás resultados: Virtus Roma 81-Fortitudo Bologna 76; Reggio Emilia 71-Armani Milano 87; Treviso 84-Trentino 80 (Andrés Forray 13 puntos) (jugado el sábado).