La realidad para el Tren de Caballito le sonríe ampliamente. Es que el pasado fin de semana en Monterrey, los de Caballito volvieron al plano internacional después de casi tres décadas y lograron clasificar a la segunda fase de la Liga de las Américas.

Ni bien comenzó la Liga Nacional, después de afrontar el Súper 20 con los bandeños, el exalero de Unión se ganó un lugar incluso en la formación titular: "A los pocos partidos ya fui titular, con responsabilidades, así que estoy muy contento. Tenemos un equipo muy largo. Yo quería fichar en un equipo de punta cuando me cortaron y creo que Ferro está en un lote de elencos junto a San Lorenzo, San Martín de Corrientes, Instituto y Atenas que hoy por hoy buscarán llegar lo más arriba posible".

Hablar de Ferro es meterse en la historia grande del básquet argentino. Así lo reafirma el propio Cosolito: "Me encontré con mucha gente de básquet, estoy muy contento, me demuestran mucho cariño, hubo gente esperándonos en el Aeropuerto a nuestro regreso de México y en redes sociales nos demuestran su cariño y apoyo, tenemos mucha difusión al estar en Buenos aires, estoy chocho con lo que me pasó, venir a Ferro fue lo mejor que me podía pasar".