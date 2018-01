"Ver la cancha siempre llena y el ser protagonista, eso me motiva de Central", dijo Ortigoza

A los 33 años, Néstor Ortigoza volvió al fútbol argentino tras un opaco paso por Olimpia de Paraguay para ponerse la camiseta de Rosario Central . En su primera rueda de prensa destacó que "ver la cancha siempre llena y el querer ser siempre protagonismo fueron las cosas que me sedujeron para venir a este club".

Ortigoza se presentó en el predio de Arroyo Seco junto al resto de sus nuevos compañeros y a las órdenes del entrenador Leonardo Fernández cumplió su primer día de trabajo.

Sobre el mediodía, junto al presidente Raúl Broglia -quien lo definió como una "contratación estrella" y al manager auriazul, Mauro Cetto, Ortigoza enfrentó los micrófonos de la prensa.

"Estoy muy contento, viendo cómo es el grupo. Tengo muchas expectativas y estos feliz de haber vuelto a la Argentina y contento por la idea de venir a Central, me abrieron la puerta de su club y ahora trataré de dejar todo. Hay muchos objetivos, como la Copa Sudamericana y el torneo local y de a poco me voy a ir adaptando al mundo de Central", comenzó diciendo Ortigoza.

Al ser consultado sobre su frustrada llegada a mita del año pasado dijo que "en su momento cuando fueron a hablar no estaba bien anímicamente para venir. No valía la pena estar al 99 por ciento para sumarme a Central porque es un club que exige mucho. Hoy estoy prepardo y por eso dije que sí".

Sobre qué cosas lo habían seducido desde lo deportivo para decidirse por Central, el exmediocampista de San Lorenzo, Olimpia y la selección paraguaya indicó que "cuando mirás por la tele y ves ese estadio lleno, la gran exigencia y ese pensamiento de ser protagonismo siempre, eso te motiva".

En cuanto a en qué lugar de la cancha se sentía más cómodo, el volante dijo que "de doble cinco o con tres volantes en el medio, eso lo decidirá el técnico. Pero voy a adaptarme a lo que el entrenador disponga".

Cuando le preguntaron qué número de camiseta iba a pedir y, si hubiera un penal quién lo iba a patear, Ortigoza mostró una faceta humilde y dijo que "yo me vengo a adaptar, a sumar. El encargado de los penales es Ruben y el seguirá siendo el encargado. Si un día dice que no lo quiere patear voy a estar preparado para agarrar la pelota. El número mío es el 20 pero ya está ocupado, así que voy a agarrar el que me den".

"Estoy en una edad con experiencia y tranquilo, estoy en un momento bueno de mi carrera y con muchas ganas, que eso es importante. Quiero seguir ganando cosas y este es un club que aspira a eso", admitió el experimentado futbolista.