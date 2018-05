Vignatti habló sobre el pase de Conti a Benfica y brindó detalles

Las Águilas debían poner cerca de 5.000.000 de euros con todo e impuestos para llevárselo, pero el panorama cambió cuando expuso abonar en tres cuotas. Es así como rápidamente desde Santa Fe se le hizo una contraoferta: que desembolse el dinero, pero no por el ciento por ciento sino por el 80%, quedándose el Sabalero con el 20% para una futura venta. Medios lusitanos indicaron que debe haber una respuesta este jueves, con lo cual el arreglo está pronto a darse en torno al capitán, de 23 años.

No desespera por el fallo

En otro tramo de la extensa y sustanciosa entrevista, el mandamás sabalero se refirió al dilatado fallo final del Tribunal de Disciplina de la AFA por la suspensión del partido ante Vélez del pasado 7 de abril, cuando un grupo minúsculo de barras arrojó tres bombas de estruendo a la cancha: "Elevamos todo nuestro descargo y estamos esperando el dictamen final, que todavía no salió. Ya no está en nosotros, lo que había que hacer lo hicimos. Somos los organizadores y por eso pagamos los operativos de seguridad para tal fin. Entonces, los cuestionamientos deberían ir más a las fuerzas de seguridad. Desconozco por qué no se dio el fallo definitivo.No vamos a evaluar nada. Solo esperamos".