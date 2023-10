Voces del debate presidencial: "La única que nos defendió fue Myriam Bregman"

Lo importante en los debates no es si se estuvo bien o mal con tal o cual gesto, pose o golpe de efecto (en lo que también Myriam Bregman sobresalió), sino a quién se defiende. Si hay algo que dejó claro el debate es que la única lista que defiende a las y los trabajadores, a la juventud, a las mujeres y disidencias, a las y los jubilados, a la lucha ambiental y al resto del pueblo trabajador, es la del Frente de Izquierda Unidad que encabeza Bregman. Por eso esto abre un debate con aquellos que previamente se inclinaban a votar a Massa ante la ultraderecha de Milei, que ahora podrían cambiar por Myriam Bregman y el Frente de Izquierda. Un reconocimiento para la izquierda que siempre está, en las calles y en el Congreso con sus valiosas bancas.

Bregman cruzó a Massa. Le reprochó que mientras “habla” contra el FMI fue el que avaló el pacto que firmó Macri con el Fondo Monetario. “No hay salida si no se desconoce esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta”, sentenció. Bregman cuestionó que Massa invite al represor Gerardo Morales de Jujuy y a políticos de Milei a integrar su futuro gobierno en caso de ganar, dejando claro que solo la izquierda enfrenta a la derecha. Lo denunció por proponer el presentismo, otro ataque contra la docencia. “Sergio Massa dijo que a los docentes se les acabó la joda. La única joda es la de sus funcionarios que se van a Europa”, le enrostró por Martín Insaurralde. Y ratificó: “Vamos a defender la ESI obligatoria en todas las escuelas.”

Bregman también deschavó a Milei. “No es un león, es un gatito mimoso del poder económico y un político que negocia con lo peor de la casta sindical y política”. Dijo que sus propuestas no tienen nada de novedosas porque “ya se aplicaron con Domingo Felipe Cavallo, otro gran empleado del FMI, y fueron un desastre”; que Milei habla contra la “casta” pero negoció listas con el peronismo y que “la libertad de Milei es para que se pueda despedir sin indemnización; para bajar salarios. La libertad para él es: si querés salud, pagátela. Hasta defiende la libertad para contaminar los ríos”. Y repudió a Milei por su constante reivindicación de la dictadura, hablando de “excesos” de los militares, cuando impusieron a sangre y fuego un verdadero genocidio.

A la represora Patricia Bullrich la vapuleó por sus continuas políticas de mano dura y su aberrante “abrazo” que envió a los gendarmes que estuvieron implicados en la muerte de Santiago Maldonado y por defender a los asesinos de Rafael Nahuel. Y al peronista cordobés Schiaretti le hizo reconocer que se lleva muy bien con los radicales y el PRO.

Bregman finalizó denunciando “la irracionalidad del sistema capitalista y la necesidad de una sociedad socialista”, dejando el siguiente mensaje: “Ninguno de los candidatos pudo ocultar que son todos cómplices del poder económico. Vos sabés que nosotros no, porque nuestro objetivo es construir una sociedad sin ningún tipo de opresión ni explotación. Nos ves en cada lucha. Demostremos que somos muchas y muchos los que no queremos pagar al FMI con el hambre del pueblo, quienes no queremos que los trabajadores sigan perdiendo, que no podemos seguir destruyendo al planeta porque no hay planeta B, que las mujeres no podemos seguir esperando”, cerrando con un emotivo "Fueron 30 mil, fue un genocidio".

El próximo domingo 8 de octubre sigue el debate presidencial. Mientras tanto, hay que sacar conclusiones: solo la izquierda lucha y postula una salida de fondo, por eso el 22 de octubre hay que votar al Frente de Izquierda Unidad.