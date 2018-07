"Volvería gratis a dirigir a la Selección"

"Creen que estoy contento pero me duele el corazón. Ojalá Dios me diera la fuerza como para volver a la cancha, los años y la vida pasan para todo el mundo y a mí me agarran los 57 años viendo a mi Selección que es vapuleada por un equipo que no creo que sea uno de los mejores del campeonato. Me pone muy mal todo lo que construimos con mucho esfuerzo y destruimos con mucha facilidad", dijo Diego Maradona en su programa en Telesur.

Le consultaron si volvería a ser director técnico de la selección argentina y, sin vacilar, respondió: "Sí y lo haría gratuitamente. No pediría nada a cambio". Cabe recordar que ya había tenido ese rol hace ocho años y dejó su cargo tras la eliminación en cuartos de final del Mundial de Sudáfrica.

maradona.jpg

Respecto de esta edición de la Copa del Mundo, describió: "Vi un equipo de Brasil muy sólido que va camino al título, no se anda con chiquitas, a mí me gusta mucho Tite porque los para muy bien. México quiso jugarle como ante Alemania y puso todo, a México no se le puede pedir más".

Y le dedicó unas palabras a Neymar: "Habrá que decirle: 'O nos hacés llorar o nos hacés reír' porque cuando lo pisó el mexicano era para llorar pero, al verlo correr es para reírse ¿Cómo es esta historia? O es amarilla y amonestación para el mexicano o es simulación de Neymar. O sea, yo creo que hay que empezar a hilar fino porque ahora las amarillas entran a contar y mucho".

maradona1.jpg