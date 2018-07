Wanda Nara opinó sobre el desempeño de la selección argentina en Rusia

Wanda Nara habló de cómo vio al seleccionado sin su marido, Mauro Icardi de quien es manager ."Yo le dije a Sampaoli que Mauro es importante dentro de la cancha porque es el mejor 9 que tiene la Argentina. Pero además, es de esas personas que te modifican un grupo para bien. Es líder, capitán, y tiene un carácter positivo", relató a la revista Gente.





"Para él no fue una sorpresa que Sampaoli no lo haya llamado, porque sabía que había otros jugadores que merecían despedirse de la Selección jugando otro Mundial".





A la selección la rubia la vio mal. "Pasa que es un grupo cerrado que necesitaba tener otra oportunidad. Para que cambie realmente debe llegar un técnico con fuerza y carácter de tomar sus propias decisiones y no dejarse presionar ni influenciar por nadie, porque todos queremos ver a Argentina campeón".

Wanda no se considera "la reina de las botineras" "Sí la capitana y responsable de integrar a la familia de cada jugador que llega al Inter. Y esto falta en la Selección. Jamás dejé a una mujer de lado, ni la hice sentir mal por ser yo la que está hace más años en el club. En otros equipos las mujeres no se juntan, porque hay egos. No se hablan, y cada una hace su historia. Yo donde llego armo un grupo, y eso se ve reflejado en la tranquilidad de los jugadores, que no necesitan ocuparse de otra cosa más que de jugar", opinó.





Fotos: Christian Beliera/Gente

