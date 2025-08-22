Uno Santa Fe | Escenario | Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Se la acusa de partícipe necesaria de administración fraudulenta, por la financiación de la telenovela "Mamá corazón"

22 de agosto 2025 · 09:46hs
La fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7 Fabiana León pidió este jueves condenar a la actriz y productora Andrea del Boca a 3 años y 6 meses de prisión como partícipe necesaria de administración fraudulenta, a raíz de delitos cometidos con la financiación estatal de la telenovela “Mamá corazón”.

En el juicio que ingresó en su etapa final, la fiscalía consideró en su alegato final que hay pruebas suficientes para condenar a Del Boca y a los demás acusados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, para quien reclamó una condena de 4 años y 6 meses.

Además pidió que se ordene el decomiso de bienes hasta recuperar el monto del delito y, por ende, la restitución de manera solidaria y actualizada de casi 25 millones de pesos. En el caso de quienes eran funcionarios, solicitó que se disponga la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.

El juicio que encabezan los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli seguirá el próximo jueves 28 de agosto con el inicio de los alegatos de las defensas.

La fiscal León sostuvo que los entonces funcionarios “violaron los deberes de vigilancia, control y corrección de una contratación fraudulenta mediante triangulación para financiar discrecionalmente una obra de una productora privada y desembolsar cuantiosas sumas de dinero”.

Además, consideró que se cometió un “daño social” y que se trató de un “acto de corrupción que perjudicó al Estado nacional y perjudicó también la confianza de ciudadanos”.

León mencionó el “privilegio que han tenido algunos sectores de ser beneficiados con políticas muy generosas”.

“Estamos frente a un manejo irregular de fondos públicos en el marco de una política de fomento a la industria audiovisual implementada desde el Estado y esto exige reforzar los criterios de sanción y reproche social e institucional”, advirtió.

La fiscalía reclamó condenas de hasta algo más de 4 años de prisión para los restantes juzgados en el debate oral.

El juicio comenzó el 6 de marzo pasado de manera virtual y ahora ingresó en la etapa de alegatos previa a últimas palabras de los acusados y veredicto.

