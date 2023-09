Lionel Messi desea volver a ser padre: "Nos gustaría la nena"

En la charla distendida que tuvo con Migue Granado, el rosarino confesó que la puerta está abierta a la posibilidad de tener un cuarto hijo. "¿Ya cerraste la fábrica no?", le preguntó Granados agregando rápidamente: "No, pará amigo, te van a comer la herencia". La frase la disparó cuando Lionel hizo un gesto de que aún no habían decidido no tener más hijos.