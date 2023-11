"Now and Then", la nueva canción de The Beatles a 53 años del final de la banda

Este jueves 2 de noviembre se edita "Now and Then", un tema donde participan todos los integrantes de la banda inglesa gracias a los avances de la tecnología

A más de medio siglo del final de los Beatles, el mundo conocerá un nuevo tema del legendario grupo de Liverpool. Con la ayuda de la inteligencia artificial y una cinta que dejó grabada John Lennon, mañana se editará “Now and Then”, una pieza que ha sido nombrada como “la última canción de los Beatles” y que llega 53 años después de que la banda diera su adiós definitivo. La tecnología permitió limpiar un demo que quedó en el camino del proyecto “Anthology” , con el que se desarrollaron a mediados de los 90 un documental, tres álbumes y un libro. “Now and Then” está creada a partir de recortes de archivo de George Harrison, a los que se sumaron grabaciones de Paul McCartney y Ringo Starr, los dos miembros vivos de la banda inglesa.

Hoy, como antesala de la canción, se lanzó en YouTube un documental de 12 minutos, en el cual se revelan todos los pormenores detrás de la creación de “Now and Then”. En este audiovisual, el realizador Oliver Murray compiló los comentarios de Paul McCartney, Ringo Star, George Harrison, Sean Ono Lennon y el realizador Peter Jackson durante la creación del tema. No hay que olvidar que el director de cine fue clave a la hora de sacar adelante este proyecto, después de utilizar una tecnología en su documental “Get Back” que le permitía aislar cada instrumento y pista de voz.

Se estrenó "Now and then", el último tema inédito de los Beatles

La nueva canción de los cuatro de Liverpool no sólo será editada en las plataformas de streaming: también llegará como un single independiente con una portada a cargo del reconocido artista plástico Ed Ruscha. El sencillo estará disponible en vinilo y cassette, acompañado por el nuevo remix en estéreo del primer sencillo de la banda, “Love Me Do”. La versión en vinilo estará disponible en formatos de 7 y 12 pulgadas, y la versión en cassette será exclusiva de la tienda oficial de los Beatles.

Además, el 10 de noviembre, Apple Corps Ltd. y Capitol/UMe lanzarán ediciones renovadas y ampliadas de dos de las colecciones más apreciadas del grupo: “1962-66” y “1967-70”. Estos álbumes, originalmente con 26 y 28 canciones respectivamente, han sido ampliados a 38 y 37 temas. Se ofrecerán ambas colecciones en formatos separados de dos CDs o tres LPs de vinilo negro de 180 gramos. La tienda de los Beatles ofrecerá algunos formatos exclusivos, como el álbum “rojo” en vinilo rojo y el “azul” en vinilo azul, ya sea individualmente o en un paquete conjunto en una funda.

NAT_Single_marble_7.jpg

“Now and Then” es una canción escrita y compuesta por John Lennon en los años 70, en un período en el cual estuvo retirado de la música. “En los cinco años de su supuesto retiro de la música, entre 1975 y 1980, John había continuado componiendo canciones, siguiendo una rutina de competencia con Paul que nada podía frenar”, escribió el biógrafo Philip Norman. John registró este tema en un cassette grabado con su piano en el edificio Dakota de Nueva York.

En 1994, la viuda de Lennon, Yoko Ono, le entregó esta cinta a Paul McCartney. En ese momento trabajaron en los demos de “Free as a Bird” y “Real Love”, una tarea complicada por la calidad del sonido. En 1995 intentaron sacar adelante “Now and Then”, pero la tecnología de esa época no permitió limpiar la grabación original. “Fue un día —una tarde, en realidad— dando vueltas con eso. La canción tenía estribillo, pero carecía casi por completo de versos. Hicimos la pista de acompañamiento, un paso difícil que realmente no terminamos”, contó el productor del proyecto, Jeff Lyne.

George Harrison llegó a opinar que el tema necesitaba una reelaboración profunda desde cero. “En 1995, después de varios días en el estudio trabajando en la pista, George sintió que los problemas técnicos con el demo eran insuperables y concluyó que no era posible terminar la pista con un nivel suficientemente alto”, explicó Olivia Harrison, la viuda del fallecido guitarrista. “Si estuviera aquí hoy, se habría unido de todo corazón a Paul y Ringo para completar la grabación de «Now and Then»”, aseguró.

Beatles_Blue_3LP_3D_front_blue_2.jpg

Gracias a la actual tecnología desarrollada por inteligencia artificial para sacar adelante el documental “Get Back”, McCartney y Ringo pudieron limpiar la voz de John Lennon. Comenzaron a trabajar en 2022 en varias sesiones supervisadas por Giles Martin, el hijo de George Martin, el mítico productor que los acompañó durante los años 60 y 70, y que estuvo a cargo de discos fundamentales como “Revolver” o “Sgt Pepper”.

En esas sesiones, McCartney, inspirado por George, proporcionó a la canción un solo de guitarra slide que recuerda el estilo distintivo de Harrison. El músico también es acreditado tocando el bajo, el piano y el clavicordio eléctrico, mientras que Starr agregó su toque de batería.

Con respecto a volver a trabajar con la voz de Lennon, McCartney compartió lo siguiente en un comunicado: “Ahí estaba la voz de John, cristalina. Es muy emotivo. Y todos tocamos en la canción, es una grabación genuina de los Beatles”. Ringo Starr también habló de los sentimientos que lo invadieron al crear esta pieza, porque fue la primera vez desde la disolución de los Beatles en 1970 que pudo volver, de alguna manera, a tocar con John. “Ha sido lo más cerca que hemos estado nunca de tenerlo de vuelta en la habitación, así que ha sido muy emotivo para todos nosotros. Era como si John estuviera allí, cuando en realidad él está muy lejos”, sintetizó.