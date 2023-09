Ricardo Darín reaccionó a las críticas de Luis Brandoni: "Es un delirio"

"Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: '¿Cómo carajo hiciste Ricardo para hacer esa película que es una canallada?' Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo", afirmó Brandoni sobre su colega en diálogo con el diario El Sol de Mendoza.

“Vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. No aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas”, agregó el actor, que fue diputado de la UCR y candidato en varias ocasiones, dentro de distintas coaliciones (recientemente, se postuló como parlamentario del Mercosur en la lista de Patricia Bullrich en las PASO).



Las declaraciones de Brandoni causaron revuelo en el escenario mediático, sobre todo por apuntar personalmente contra el protagonista de la película. En las últimas horas, el propio Darín reaccionó a los dichos en diálogo con el diario Clarín: "No pienso contestarle a Luis porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza".

Además, agregó: "No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio".

Darín y Brandoni compartieron varios proyectos a lo largo de sus carreras, entre los que se destaca el éxito televisivo de los noventa "Mi Cuñado". Recientemente, en 2019, coprotagonizaron "La odisea de los giles", la película de Sebastián Borensztein que recibió galardones internacionales y buenas críticas.