Silvina Luna: la mala praxis que marcó su vida y su reflexión sobre los estereotipos

La rosarina conquistó al público primero desde la pantalla chica. En la secuela de “Gran Hermano”, que se emitió dos meses después de que finalizara la exitosa primera edición, Silvina llegó a la final y terminó segunda después de Roberto Parra. Lo notable de su participación es que había sido eliminada de la casa por el público, y fue votada por sus compañeros para reingresar en un repechaje. Y a diferencia del ganador, y de tantos otros que pasaron por la famosa casa y tuvieron sus cinco minutos de fama, Luna se posicionó de forma definitiva en el mundo del espectáculo.

Una vez fuera de la casa, despegó su carrera como modelo publicitaria y como actriz de teatro de revistas. De la mano de Hugo Sofovich, llegó a calle Corrientes y a Mar del Plata en los 2000, y fue protagonista de varios títulos hasta hace pocos años, cuando decidió bajarse de las tablas para enfocarse en otros proyectos.

En televisión, participó de tres ediciones distintas de “Bailando por un sueño” (2006, 2009 y 2017) y fue panelista de programas como “Zapping”. En ficción, tuvo participaciones en tiras como “Los Roldán”, “Casados con hijos”, y “Ciega a citas”. En 2022, se sumó al elenco del reality “El hotel de los famosos”, pero tuvo que abandonar la competencia a causa de sus problemas de salud.

Mano a mano con Silvina Luna - #LAM | Programa completo (16/05/23)

En el medio, vivió en Miami y tuvo una relación muy mediática con el Polaco. En 2011, se filtró un video íntimo que había grabado con su pareja que causó gran revuelo. Sin embargo, Luna logró capitalizar ese momento de exposición indeseada, reírse del tema y hasta llegó a parodiarlo años después.

En ese mismo año, 2011, Silvina Luna se sometió a una intervención estética que le ofreció Aníbal Lotocki para agregar volumen a piernas y gluteos. El cirujano le inyectó biopolímeros (polimetil metacrilato) lo que le provocó una hipercalcemia y la insuficiencia renal que la llevó progesivamente al estado crítico en que se encuentra hoy.

En 2014, la rosarina inició acciones legales por mala praxis de forma conjunta con otras víctimas (Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi). En 2023, la Justicia condenó a Lotocki a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación por haberle ocasionado lesiones graves a sus pacientes. Sin embargo, la condena no se hizo efectiva y Lotocki sigue trabajando.

“Tuve muchas presiones. Y muy pocas herramientas también... El cuerpo hegemónico era todo. Y yo me dejé llevar por eso, por buscar una seguridad en el exterior y querer cumplir con ese estereotipo. Eso me llevó a esa operación”, dijo Silvina Luna en una entrevista donde reflexionó sobre las demandas sociales hacia los cuerpos de las figuras públicas. Desde entonces, la rosarina se dedica en sus redes a dar mensajes que promueven la aceptación y desaniman las intervenciones quirúrgicas con fines estéticos.

View this post on Instagram A post shared by SILVINA LUNA (@silvinalunaoficial)



Desde 2022, su estado de salud comenzó a deteriorarse. Silvina se sometía periódicamente a diálisis y se encontraba en tratamiento de una bacteria que le impedía transplantarse. La modelo y actriz compartía detalles sobre su proceso y su estado en sus redes sociales, donde recibe el apoyo sostenido de seguidores y colegas.



“Para entrar en la lista de espera para un trasplante, antes tengo que vencer una bacteria que está dando vueltas por mi cuerpo. Tengo que pensarlo como un paso a paso. Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas”, había detallado Silvina durante una entrevista con la periodista María Laura Santillán.



Hace algunos meses, a sus 43 años, Silvina Luna debió ser internada. Una microbacteria ingresó en su organismo y le complicaba avanzar sobre el transplante. Durante las largas semanas que pasó internada tuvo momentos de mejoría y también tramos complicados, siempre acompañada por sus familiares y amigos, también por cadenas de oración que sus seguidores iniciaron. Este jueves, el abogado Fernando Burlando confirmó que la triste noticia de que la rosarina falleció.