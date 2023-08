El estado de salud de Silvina Luna se complicó y otra vez está en terapia intensiva

Taboada recordó que la modelo venía desarrollando ejercicios con una kinesióloga para recuperar de a poco su actividad física y que por ello la habían trasladado a una habitación común, donde tenía cuidados especiales y para mantenerla a resguardo de las infecciones hospitalarias. “Fue muy difícil que su cuerpo pudiera responder al hecho de trabajar con una kinesióloga, entonces decidieron, para tener mejor cuidado, regresarla a terapia intensiva”, agregó, que destacó que Luna no está intubada e informó que de momento no podrá recibir visitas.

La rosarina atraviesa una insuficiencia renal producto de las intervenciones estéticas que le practicó el médico Aníbal Lotocki en el año 2011.

En este último año Luna se estaba preparando para recibir un trasplante de órgano para poder continuar con su vida sin someterse a diálisis 3 veces por semana, de 4 horas cada vez. Todo esto fue hasta que contrajo la bacteria que le provocó un grave cuadro de salud que la tuvo al borde de la muerte y por la que debe pelear cada día por su recuperación.

En este sentido se manifestó recientemente Gustavo Conti, compañero de Silvina en la segunda edición de Gran Hermano y su amigo desde entonces: “Está recuperándose muy de a poquito, es muy lento el proceso. No está bueno y la está pasando como el orto, perdón la expresión”, expresó la pareja de Ximena Capristo en diálogo con Pablo Layus para Intrusos.

“Imaginate una persona con la movilidad que tenía Silvina Luna en su vida y de repente encontrarse en una cama postrada... No está bueno. No me gusta que digan que está bárbara, porque no está bárbara, está hecha mierda, la está pasando como el orto, está peleando por su vida todos los días un poco”, agregó el actor.