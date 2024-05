Susana Giménez sostuvo que Javier Milei "está haciendo cosas fantásticas"

El periodista le consultó por las críticas que recibió el actor Guillermo Francella luego de mostrarse a favor de Milei. “Qué raro, qué raro que critican Este país vive para la crítica. Estoy podrida de las críticas. No me importan. Sí, me importan lamentablemente, pero no las leo, no quiero entrar en eso", sostuvo. Luego, Giménez defendió al actor: "¿Qué pasó con Guillermo? Es uno de los mejores actores argentinos. Es lo único que pasó con Guillermo. Cada cual que piense lo que se le dé la gana. Para eso estamos en democracia".