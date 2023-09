Tini Stoessel volvió a hablar de su salud mental en un show

Tini había inaugurado la gira con un gesto similar en Barcelona. “Hace tres semanas veía muy lejano poder volver a subirme a un escenario. Es una meta que me puse y es un gran logro poder estar acá. Y es en parte gracias a ustedes por todo el amor que me dan", había dicho en aquella oportunidad.

Esta vez, se expresó largamente frente a su público, en un momento que quedó registrado y se volvió viral. “La vida a veces con golpes un poco más duros, quiere en realidad que saques la mejor versión que tenés adentro tuyo y que te animes a volver a intentarlo. Porque no importa de dónde seas, que seas muy famoso o súper exitoso, una persona puede estar pasándola mal igualmente”, dijo Tini.

“Yo todavía sigo en un proceso, pero vale la pena intentarlo. Vale la pena mirar al lado y ver que hay mucha gente que te quiere. Me emociona mucho que sea el anteúltimo show y estar compartiendo con gente que me quiere mucho y me acompañaron en un proceso personal y me ayudaron a crecer un montonazo y que crecí como nunca antes en mi vida”, sumó la artista, visiblemente emocionada.



Finalmente, dejó un mensaje positivo para sus seguidores sobre la posibilidad de aprender de los momentos "no tan lindos". Después de ese momento personal, la artista cerró este tramo del "Tini Tour" con un show agotado en Madrid, antes de seguir hacia Estados Unidos.