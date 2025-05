"Tulumgate": aseguran que detrás del escándalo amoroso de Lourdes Sánchez hay una red de prostitución y lavado

El periodista Jorge Rial destapó fuerte información sobre Ramón Vegas, el empresario español que en las últimas semanas fue catalogado como amante de Lourdes Sánchez , a su vez, pareja del "Chato" Prada. En medio de las imágenes viralizadas, rumores que van y vienen, el conductor de Argenzuela destapó una información que no pasó para nada desapercibida.

A través de su cuenta de X, el periodista reveló: "Lo de Tulum va camino a un escándalo que supera un chimento. El tipo nombrado es un peso pesado. No es un simple dueño de hoteles. Es un reclutador. La semana que viene estalla el escándalo. Se habla de prostitución vip".

Por supuesto, lo dicho generó revuelo en redes sociales, aunque la información no quedó allí. Rial decidió seguir y expuso más sobre Vegas: "Se viene el Tulumgate. No solo con el español reclutador de mujeres sino con socios argentinos involucrados en la causa Cuadernos por, supuestamente, lavarle dinero a Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner. Y como juega también el Cartel de Jalisco y Sinaloa. Ah! Y la farándula argenta. No. No es solo un chimento. Es una historia bastante oscura".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rialjorge/status/1924439604729462995?t=70Sym1HeHf29b6FdzIlJAw&s=08&partner=&hide_thread=false Se viene el Tulumgate. No solo con el español reclutador de mujeres sino con socios argentinos involucrados en la causa Cuadernos por, supuestamente, lavarle dinero a Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner. Y como juega también el Cartel de Jalisco y Sinaloa. Ah! Y la… — JORGE RIAL (@rialjorge) May 19, 2025

"El escándalo explotó el jueves y el viernes desapareció. Hubo llamados, carpetazos cruzados", relató Rial durante su programa Argenzuela.

lourdes.jpg

Y agregó: "Si hay cuernos, si es una pareja libre, abierta, entre Lourdes y el Chato, me parece bárbaro. El tema acá es que esto abrió una puerta, yo me olvido del chimento, y la verdad que lo que menos me importa es la vida de Chato y la vida de Lourdes. Acá se abre una puerta porque lo que en realidad hay atrás de todo esto es una trama mucho más oscura que tiene que ver con este Ramón Vegas y la ciudad de Tulum".

Según el conductor, todo se habría iniciado con el nombre de Ramón Vegas, un empresario español radicado en Tulum, presunto amante de Sánchez, que ahora aparece mencionado como "facilitador" en una red de trata y prostitución internacional. "Estamos hablando de que dicen que este español sería un facilitador. Tulum se ha convertido en un centro de prostitución internacional"; detalló.

Para Rial, el escándalo amoroso no es más que la superficie. "Si hay una pareja abierta o infidelidades, no me importa. Hay argentinos también acá. Argentinos que incluso estuvieron involucrados en la causa cuadernos por lavado de dinero. Acá hay prostitución, lavado de dinero, y ojo con un par de carteles de droga de México.", señaló.

sanchez.jpg

Según el periodista, Tulum habría reemplazado a destinos como Acapulco o Cancún como epicentro de actividades ilegales. "Hay un negocio muy grande en Tulum", contó.

Todo esto, aclaró, con la complicidad de autoridades locales de Tulum y empresarios con conexiones internacionales. "Está involucrado lo que sería el intendente del lugar, entonces es más oscuro, supera lo que es un chimento de supuesta infidelidad. Acá hay algo más jodido, hay muchos argentinos, muchas chicas argentinas que van a Tulum. Empresarios argentinos que tienen negocios ahí, en Dubái. Todo raro, todo extraño"; resaltó el periodista.

sanchez3.jpg

En ese contexto, denunció que al menos "un argentino involucrado en la causa Cuadernos por lavar dinero para Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner", estaría vinculado con esta red. A través de sus redes, Rial habló directamente de un "Tulumgate" en gestación: "Se viene el Tulumgate. No solo con el español reclutador de mujeres sino con socios argentinos involucrados en la causa Cuadernos por, supuestamente, lavarle dinero a Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner. Y como juega también el Cartel de Jalisco y Sinaloa. Ah! Y la farándula argenta. No. No es solo un chimento. Es una historia bastante oscura. Tulum = Prostitucion VIP".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rialjorge/status/1924459145832370412?t=-cZDBizKyD4tw1igXmwg_A&s=08&partner=&hide_thread=false Tulum = Prostitucion VIP — JORGE RIAL (@rialjorge) May 19, 2025

La supuesta relación de Lourdes Sánchez con Ramón Vegas fue lo que disparó el interés mediático. Pero, según Rial, el intento por cerrar el tema rápidamente responde más a una operación de encubrimiento que a un simple desmentido de pareja. "A uno lo carpetearon, a otro le chupa un huevo. Pero a dos, que están casados, los apretaron fuerte para adentro. No querían que esto se difundiera. Lo que molestó no fue el rumor de cuernos, sino lo que podía salir detrás", explicó.