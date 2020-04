Zuccarelli: "No sobran técnicos que estén a la altura de lo que representa Madelón"

El parate del fútbol le permitió a Unión ganar tiempo para buscar el reemplazante de Leonardo Madelón. En el partido ante Arsenal el técnico fue Marcelo Mosset, pero está claro que la dirigencia rojiblanca junto al secretario técnico Martín Zuccarelli están abocados a esta cuestión aunque sin el apuro que hubiese requerido un contexto diferente.

En diálogo con LT 9, Zuccarelli se refirió a esta cuestión, además de mencionar su trabajo por estas horas en que la pelota no está rodando, pero que igualmente lo tiene muy atento a las cuestiones diarias que tiene que ver con la logística implementada por el preparador físico Hugo Díaz, como así también del médico y el nutricionista del plantel.

En el inicio de la charla Zuccarelli se explayó sobre las cuestiones diarias y de que manera ensambla su trabajo con el de los otros protagonistas "Esto va a depender un poco de los tiempos. Hay muchas diferencias y dificultades a las que estamos sometidos, de acuerdo a las posibilidades y las viviendas, y donde ha quedado cada futbolista uno cuando esto se inició, no tenemos ninguna otra manera de actuar sobre ello. En la medida que van surgiendo los diferentes imprevistos, vamos actuando y viendo que se puede hacer y que se puede mejorar".

Y detalló: "El profe (Hugo Díaz) está muy encima de todos los jugadores, yo estuve en contacto con el nutricionista, que se mantiene en forma constante en conversaciones con los jugadores para ver el tema de las comidas, y que se mantenga en peso. Hablo seguido con el médico, por si algún jugador le manifestó alguna situación nueva. Estamos en contacto con todas las áreas del club, para tratar de ir acompañando a los jugadores en lo que podemos".

Consultado si en algún momento se pensó que él reemplazara de manera interina a Madelón respondió: "En realidad salió en los medios antes que nosotros abordáramos el tema. Fue una cuestión más periodística que real, fue el día de la renuncia de Madelón, que fue bastante movido. Se suponía que esto iba a suceder, alrededor de las 8 o 9 de la mañana, nos empezaron a llamar representantes ofreciéndonos técnicos. Nos agarró en viaje a Buenos Aires, con las dificultades que esta situación trae, hubo que resolver muchas cuestiones en el menor tiempo posible. El domingo se jugaba el partido de Primera, el viernes el de la Reserva, como iba a dirigir Mosset, tuvimos que ir viendo quien iba a estar a cargo de la reserva. Fue todo muy vertiginoso ese día".

A la hora de hablar de la búsqueda del nuevo entrenador Zuccarelli expresó: "Desde ya que no es fácil, no sobran técnicos que puedan estar a la altura de lo que Madelón representa para esta institución, hoy estamos ante una situación que nos genera demasiada incertidumbre, en relación a todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Aunque no nos gusta la situación, nos da la posibilidad de tomarnos un tiempo más, y de esperar a ver como acontecen los siguientes sucesos. No es lo mismo tener presentarse a entrenar mañana que dentro de dos meses y medio, cuando ya finalizaron todos los contratos, cuando hay un montón de situaciones que cambian".

Y sobre el perfil que están buscando manifestó: "Es difícil hablar de perfiles y es difícil saber en qué momento es el entrenador que tiene que venir a Unión. Hay trascendidos que el torneo podría no continuar y se arrancaría con el campeonato siguiente, lo cual nos pondría en un escenario distinto, ya que finalizarían algunos contratos y nos daría la posibilidad de buscar entrenadores que hoy están con trabajo, como además consensuar con el nuevo DT el esquema y los jugadores que pretende, muy distinto sería que asuma hoy con esta clase de jugadores que ya tienen el estilo de Leo".

"No pasa por lo económico, el club tiene un presupuesto en el cual estaba incluido el cuerpo técnico de Leo, por lo cual no es una cuestión económica la que va a definir el proximo entrenador de Unión, sino que se dará por el convencimiento y gusto de un montón de gente que está trabajando sobre el tema y dando su opinión en función de lo que haya en el mercado", sintetizó el secretario técnico.

Por último ante la posibilidad que se maneja sobre la reducción de los salarios opinó: "Ese es un tema más para los dirigentes y el tesorero, es una situación anormal que se vive en el mundo y entiendo que tendrá un tratamiento generalizado de todos los clubes de Superliga. Por lo cual será difícil que cada cual haga lo que quiera y dentro de este contexto, hay un montón de jugadores con un primer contrato que le permite afrontar la vida cotidiana de otra naturaleza, por lo cual es difícil tener una postura unánime".