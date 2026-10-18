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Clásico de Avellaneda, lucha por la permanencia y duelos decisivos en el Clausura

La fecha 13 del Clausura tendrá una jornada cargada de partidos importantes. Racing e Independiente protagonizarán el clásico desde las 14.45.

Ovación

Por Ovación

18 de octubre 2026 · 09:20hs
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Clásico de Avellaneda, lucha por la permanencia y duelos decisivos en el Clausura

El Torneo Clausura de la Liga Profesional tendrá este domingo una jornada con varios encuentros determinantes para las aspiraciones de los equipos, tanto en la pelea por ingresar a los playoffs como en la lucha por la permanencia. El plato fuerte será el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente, aunque también habrá atención puesta en la situación de Aldosivi y en los compromisos de River y San Lorenzo.

Racing e Independiente, un clásico con mucho en juego en el Clausura

La actividad comenzará a las 14.45 en el Cilindro de Avellaneda, donde Racing recibirá a Independiente por una nueva edición del clásico. La Academia atraviesa un año complicado, con eliminaciones en la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, y necesita sumar para mantener sus posibilidades de clasificación.

El equipo dirigido por Sebastián Romero ocupa el decimotercer puesto de la Zona B, con 11 puntos, y está obligado a conseguir una victoria para alimentar sus esperanzas de meterse entre los ocho mejores. En la última presentación, cayó 2-0 como local ante Belgrano.

Independiente, conducido por Jadson Viera, llega en una situación algo más favorable. Está séptimo en la Zona A, con 18 unidades, y viene de empatar sin goles ante Talleres en Córdoba. Un triunfo en el clásico le permitiría acercarse a la clasificación.

El antecedente más reciente entre ambos terminó con victoria del Rojo por 1-0, gracias al gol de Gabriel Ávalos, en un encuentro recordado por el penal que Adrián Martínez intentó ejecutar picando la pelota.

Horario: 14.45.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Presidente Perón.

TV: TNT Sports y ESPN Premium.

Aldosivi se juega una final por la permanencia en el Clausura

A las 18, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Aldosivi en el estadio Antonio Candini, en un partido que tendrá un significado especial para ambos. El conjunto cordobés llega después de perder 1-0 ante River, resultado que selló su descenso a la Primera Nacional.

El Celeste tuvo una temporada muy difícil en su regreso a la máxima categoría y apenas consiguió dos victorias. Después de la pérdida de la categoría, la dirigencia reconoció la responsabilidad por la campaña y el equipo buscará cerrar el campeonato de la mejor manera posible.

Aldosivi, por su parte, afronta un compromiso determinante para sostener sus posibilidades de permanencia. El Tiburón acumula dos derrotas consecutivas, frente a Sarmiento por 3-1 y ante Huracán por 1-0, y necesita sumar de a tres para mantener viva la ilusión de continuar en Primera.

Horario: 18.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Antonio Candini.

TV: ESPN Premium.

San Lorenzo visita a Estudiantes en La Plata

También desde las 18, San Lorenzo se presentará en el estadio Jorge Luis Hirschi para enfrentar a Estudiantes de La Plata. Los dos equipos llegan fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y necesitan sumar para no perder terreno en la Zona A.

El Ciclón viene de vencer a Deportivo Riestra, resultado que le permitió cortar una racha adversa. Sin embargo, con 14 puntos, continúa a cuatro unidades de la zona de clasificación y necesita sostener la recuperación.

Estudiantes atraviesa una semana exigente, ya que el jueves empató sin goles ante Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Con la revancha programada para el jueves, el entrenador Alexander Medina podría disponer una formación con variantes para afrontar el compromiso del torneo local.

Horario: 18.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

TV: TNT Sports Premium.

River visita a Belgrano en Córdoba

La jornada se cerrará a las 20.15 con un duelo de realidades diferentes. River visitará a Belgrano en el estadio Julio César Villagra, con la obligación de sumar para mantenerse en carrera por un lugar en los playoffs.

El Millonario viene de empatar ante Sarmiento y quedó fuera de los puestos de clasificación. Por eso, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio necesita una respuesta para no complicar aún más sus aspiraciones en el Clausura.

Belgrano, en cambio, llega fortalecido después de vencer 2-0 a Racing en Avellaneda. El Pirata, conducido por Ricardo Zielinski, lidera la Zona B con 22 puntos, junto con Rosario Central, Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata.

El encuentro tendrá, además, un antecedente reciente de peso: ambos equipos disputaron la final del Torneo Apertura, en la que el conjunto cordobés se impuso por 3-2 después de una remontada agónica.

Horario: 20.15.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Julio César Villagra.

TV: ESPN Premium.

Avellaneda Clausura Racing
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