Últimas Noticias

Lo último publicado en Uno Santa Fe

Sin brillar, pero ganando: Colón festejó ante San Telmo en el debut de Delfino
Colón

Sin brillar, pero ganando: Colón festejó ante San Telmo en el debut de Delfino

Paro nacional universitario el próximo miércoles: gremios reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento
Esta semana

Paro nacional universitario el próximo miércoles: gremios reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

La campaña de vacunación itinerante suma cuatro puntos de atención esta semana en Santa Fe
Salud

La campaña de vacunación itinerante suma cuatro puntos de atención esta semana en Santa Fe

Robó y golpeó a su propia madre en Monte Vera: lo condenaron a cinco años de prisión
Agresión y asalto

Robó y golpeó a su propia madre en Monte Vera: lo condenaron a cinco años de prisión

San Jerónimo Norte: allanaron cinco domicilios, aprehendieron a seis hombres y secuestraron cocaína, marihuana y dinero
Investigación exitosa

San Jerónimo Norte: allanaron cinco domicilios, aprehendieron a seis hombres y secuestraron cocaína, marihuana y dinero

Una columna de humo sorprendió en la siesta santafesina: se quemaron pastizales y basura cerca de Circunvalación Oeste
Incendio en el ingreso oeste

Una columna de humo sorprendió en la siesta santafesina: se quemaron pastizales y basura cerca de Circunvalación Oeste

Todo el color de la previa de Colón frente a San Telmo en el Brigadier López
Colón

Todo el color de la previa de Colón frente a San Telmo en el Brigadier López

Colón salió a flote con un sufrido triunfo ante San Telmo en el Brigadier López

Por Ovación
Colón

Colón salió a flote con un sufrido triunfo ante San Telmo en el Brigadier López

Terminó la despedida a Jorge Messi en el cementerio privado de Pérez
Ovación

Terminó la despedida a Jorge Messi en el cementerio privado de Pérez

Rincón: intentó robar en un local, amenazó a la empleada y escapó; una cámara registró su imagen y es buscado por la Policía

Por Juan Trento
policiales

Rincón: intentó robar en un local, amenazó a la empleada y escapó; una cámara registró su imagen y es buscado por la Policía

Aprehendieron a cuatro personas tras una persecución por la venta barrial de drogas y tenencia de armas de fuego en el B° Yapeyú
policiales

Aprehendieron a cuatro personas tras una persecución por la venta barrial de drogas y tenencia de armas de fuego en el B° Yapeyú

Condenaron a la mujer de nacionalidad china que filmó a 36 niñas en un supermercado de Helvecia y publicó los videos en TikTok
ciberacoso

Condenaron a la mujer de nacionalidad china que filmó a 36 niñas en un supermercado de Helvecia y publicó los videos en TikTok

Crimen de Jeremías Monzón: pedirán penas a 15 años de prisión para la adolescente y su madre
judiciales

Crimen de Jeremías Monzón: pedirán penas a 15 años de prisión para la adolescente y su madre

Boca oficializó la llegada de Enner Valencia

Por Ovación
Fútbol

Boca oficializó la llegada de Enner Valencia

Colón hizo oficial su parte médico: tres jugadores quedaron bajo seguimiento

Por Ovación
Colón

Colón hizo oficial su parte médico: tres jugadores quedaron bajo seguimiento

Valentín Perrone volvió al podio en Moto3 con un tercer puesto en el GP de Gran Bretaña

Por Ovación
Motociclismo

Valentín Perrone volvió al podio en Moto3 con un tercer puesto en el GP de Gran Bretaña

Las cirugías cardíacas pediátricas complejas crecieron en Santa Fe: el Alassia pasó de 11 intervenciones en 2023 a 48 en 2026

Por Redacción UNO Santa Fe
salud publica

Las cirugías cardíacas pediátricas complejas crecieron en Santa Fe: el Alassia pasó de 11 intervenciones en 2023 a 48 en 2026

Parte de la Selección Argentina viajará a Rosario para acompañar a Messi en la despedida de su padre
ultimo adios a jorge messi

Parte de la Selección Argentina viajará a Rosario para acompañar a Messi en la despedida de su padre

Madelón, con la chance de repetir la misma fórmula en Unión

Por Ovación
Unión

Madelón, con la chance de repetir la misma fórmula en Unión

Ignacio Malcorra: Siempre quise volver a Unión, estoy muy feliz

Por Ovación
Unión

Ignacio Malcorra: "Siempre quise volver a Unión, estoy muy feliz"

Ver más noticias