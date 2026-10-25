CRAI se quedó con la tradicional copa Coronel Rodríguez Zía

En la última fecha de la etapa regular del Regional del Litoral, CRAI venció a Estudiantes en la autopista, y Santa Fe RC cayó ante Old Resian en Grantfield.

En la última fecha de la etapa regular del Regional, CRAI superó a Estudiantes en la autopista.

Se desarrolló la última fecha de la etapa regular en los dos estamentos del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario. En la autopista, tras ir perdiendo, CRAI consiguió dar vuelta y superar a Estudiantes de Paraná para quedarse con la copa Coronel Rodríguez Zía en homenaje a uno de los factótum del deporte de la pelota ovalada en la región. En Grantfield, Santa Fe Rugby, que ya estaba clasificado para las semifinales, cayó frente a Old Resian. Por su parte, en el segundo estamento, Universitario de Santa Fe, Alma Juniors y CRAR de Rafaela lograron el pasaje a las semifinales.

En la semana que la entidad de la autopista cumplió 52 años de vida, lo festejó ganando en la última jornada de la etapa regular del interuniones litoraleño al imponerse por 26 a 23 a Estudiantes de Paraná bajo el correcto arbitraje del santafesino Joaquín Zapata. Como cada vez que se miden los Gitanos con los del parque Urquiza, se reedita un encuentro de camaradería y amistad que no hacen que engrandeccer el deporte y el rugby en particular. Como sucede hace muchos años se puso en juego la copa Coronel Jorge Luis Rodríguez Zía, cuyos familiares se encontraban presentes y pudieron entregar al ganador del cotejo la simbólica copa producto de haber ganado el partido.

En lo deportivo hay que señalar que como siempre se trató de un cruce intenso, con un primer tiempo que tuvo como protagonistas a los entrerrianos, ya que lograron irse al descanso ganando por 13 a 0, pero en el complemento, los dirigidos por Charly Matozzo entraron en sintonía, tomaron una serie de determinaciones correctas, aprovecharon las oportunidades que dispusieron y a un minuto del final con un try del ingresado Luciano Simino, más la conversión de la Facundo Beltramino pasaron a ganar por 26 a 23 para cerrar esta etapa del interuniones con un triunfo.

En Grantfield, Santa Fe Rugby cayó frente al duro Old Resian de Rosario por un expresivo 50 a 38 bajo el control del rosarino Juan Ignacio Vega. Al cabo del primer tiempo, los Tricolores locales se fueron al descanso ganando por 38 a 17, consiguiendo la visita un try de Marcos Erbetta, otro de Valentín Fernández, más otro ensayo y una conversión de Santiago Mendicino.

Los Gitanos jugaron un buen segundo tiempo y se terminaron una victoria altamente cotizada. Martín Perego (@rugbyclick)

En el complemento, los conducidos por Ignacio Carballo reaccionaron, acomodaron algunas cuestiones y comenzaron a tener mayor eficiencia y lograron varios puntos, aunque se descuidaron y los dueños de casa no perdonaron. Para los de Sauce Viejo hubo un try penal, un try de Santiago Gorla, otro de Lucas Fertonani convertido por Santiago Mendicino.

En la Quinta, Jockey Club de Rosario se impuso a Universitario de Rosario por 52 a 28, mientras que en el departamento General López, Duendes derrotó a Jockey de Venado Tuerto por 21 a 10. En la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing venció a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 49 a 29 bajo el arbitraje del santafesino Exequiel Adrover.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Duendes 65, Jockey de Rosario 62, Estudiantes de Paraná 61, Santa Fe Rugby 58, Gimnasia y Esgrima y CRAI 51; Paraná Rowing 49, Universitario de Rosario 39, Old Resian 33 y Jockey de Venado Tuerto 18.

En consecuencia, las semifinales el próximo 7 de noviembre en el Hipódromo de la ciudad de Rosario, la animarán Duendes con Santa Fe Rugby y Jockey Club de Rosario con Estudiantes de Paraná. La final está prevista para el 14 de noviembre en el mismo escenario del parque de la Independencia.

Cruces definidos en Segunda División

Por la fecha 5 de la copa de Oro de Segunda División, Alma Juniors derrotó a Provincial por 32 a 12 con el referato del santafesino Facundo Gorla, y en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe venció ajustadamente a CRAR de Rafaela por 26 a 25 bajo el control del santafesino Javier Villalba. En Ibarlucea, Logaritmo doblegó a Caranchos por 24 a 20.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Alma Juniors 22, Universitario 18, CRAR de Rafaela 16, Logaritmo 11, Caranchos 7 y Provincial 6. En semifinales, el 7 de noviembre, Alma Juniors de Esperanza se medirá con Logaritmo, y Universitario de Santa Fe será anfitrión de CRAR de Rafaela.

En la quinta fecha de la copa de Plata, en el sur provincial, La Salle Jobson cayó ante Los Pampas de Rufino 19 a 13, y en el norte de la provincia de Buenos Aires, Cha Roga perdió con Regatas & Belgrano de San Nicolás por 44 a 26. En Sauce Montrull, Tilcara de Paraná le ganó a Gimnasia de Pergamino por 65 a 17. Las posiciones quedaron así: Los Pampas y La Salle Jobson 16, Tilcara 15, Gimnasia de Pergamino 12, Regatas & Belgrano de San Nicolás 11, Cha Roga 10.

CRAI se quedó con la copa Coronel Rodríguez Zía al derrotar a CAE por 26 a 23. Martín Perego (@rugbyclick)

Síntesis: CRAI 26- Estudiantes 23

CRAI: Joaquín Berón, Enzo Abraham y Ramiro Ibañez; Ignacio Parodi y Antonio Carletti, Tomas Schinner, José Ignacio Gálvez y Manuel Bernstein; Alejandro Molinas y Genaro Giombi; Juan Cruz Moretti, Tomás Funes, Juan Cruz Fleitas, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Entrenador: Carlos Martín Matozzo.

Luego ingresaron: Ramiro Del Sastre, Juan Bautista Raffa, Juan Ignacio Sánchez, Juan Martín Mufarrege, Gonzalo Liendo, Luciano Simino y Elio Gariboldi.

Estudiantes: Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Francisco Florean; Santiago Mathe y Lisandro Uranga; Mateo Martínez, Franco Vartorelli y Álvaro Ferreyra; Juan Manuel Lescano y Máximo Cañas; Bautista Lescano, Mateo Santana, Santo Lescano, Augusto Perrén y Bruno Heit. Entrenador: Pedro Fontanetto.

Luego ingresaron: Sebastián Bonvín, Tomás Cánepa, Tomás Bertot, Augusto Giachello, Juan Bautista Mernes, Juan Bunge Fabre, Juan Ricciardi y Joaquín Maiztegui.

Primer tiempo: 20´ penal Máximo Cañas, 29´ penal Máximo Cañas, 33´ try Bautista Lescano convertido por Máximo Cañas.

Segundo tiempo: 4´ try Marcelo Santana convertido por Máximo Cañas, 6´ try Joaquín Berón, 19´ penal Máximo Cañas, 25´ try Manuel Bernstein convertido por Beltramino, 37´try penal, 39´ try Luciano Simino convertido por Beltramino.

Amarillas: Manuel Bernstein (CRAI), Álvaro Ferreyra y Tomás Bertot (CAE).

Cancha: CRAI

Referee: Joaquín Zapata (USR)