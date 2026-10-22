Estadio Único Diego Maradona, confirmado como sede del Mundial 2030

El Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata fue confirmado como sede el Mundial 2030, reabriendo la disputa sobre dónde se disputará el primer partido en suelo argentino

El Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata fue confirmado como sede para el Mundial 2030 , reabriendo la disputa sobre dónde se disputará el primer partido en suelo argentino. Aunque la FIFA había ratificado inicialmente al Monumental de River y Rosario Central impulsó de manera reciente la postulación del Gigante de Arroyito, autoridades locales reafirman la candidatura platense para albergar el rodaje inicial de la pelota.

El intendente de La Plata, Julio Alak, dio a conocer el avance de los trabajos de remodelación de la cancha en compañía del director de la obra, Fernando Islas Casares, quien aseveró de forma contundente que la estructura estará dentro de las sedes oficiales de la próxima cita mundialista.

El predio, que anteriormente fue escenario de la Copa América 2011 y del Mundial Sub-20 de 2023, presenta en la actualidad un nivel de progreso del 25 por ciento y se prevé su reinauguración oficial a fines de noviembre mediante un encuentro amistoso entre la selección argentina femenina y la de Alemania.

El plan integral de obras, financiado con el aporte económico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), contempla la reparación de la estructura del techo, la instalación de un sistema de iluminación con tecnología LED, el recambio total de las butacas y la renovación del terreno de juego con césped de nivel profesional.

Según las proyecciones de la Intendencia, este acondicionamiento posicionará al Diego Armando Maradona como una de las infraestructuras deportivas más destacadas del país y de Sudamérica, respondiendo a las exigencias requeridas para un seleccionado campeón del mundo.

Las gestiones sobre el inmueble no son recientes: la AFA rubricó con anterioridad un convenio que designa al Estadio Único como "la casa de la Selección" bajo la denominación "Tricampeones del mundo".

Además, la cancha fue inspeccionada por representantes de la FIFA en 2023. De este modo, la insistencia formal desde La Plata añade un nuevo eje de evaluación en la distribución de las sedes argentinas para la competencia internacional de 2030.