Ganaron Libertad y Villa Dora en la Liga Nacional Masculina

Una de las figuras en el conjunto local fue Mariano Pandolfi quien aseguró que "Con los chicos vamos de menor a mayor, estoy muy agradecido con el club, por como me están tratando. Me siento con confianza, el técnico que es Mauricio me la está dando, así que me siento bien, y los chicos también. Empujan todos para adelante, con lo cual les agradezco a todos ellos, que son los que hacen posible que me sienta bien".

Libertad (SJN).jpg Libertad (SJN) no tuvo inconvenientes en derrotar a Social Monteros de Tucumán en Santa Fe. Prensa FeVA

Queda una fecha más, se termina esta primera parte de la historia, después vendrá la etapa de ir a La Rioja, para la definición, para no descender, y para tratar de mantenerse lo más arriba posible. "Esto sigue, ahora tenemos que jugar con un equipo de Córdoba, y después en La Rioja dejar todo en la cancha porque vamos a buscar mantener la categoría. Quiero agradecer a toda la gente del sur que me está bancando" señaló el jugador oriundo de Punta Alta.

Además, se produjo la victoria de Waiwen de Comodoro Rivadavia sobre Regatas de Corrientes por 3 a 1, y Escuela Normal 3 de Rosario superó a CEF 5 de La Rioja por 3 a 1. Las posiciones quedaron de esta forma: Escuela Normal 3 de Rosario 15, Waiwen Vóley Club 13, CEF 5 de La Rioja y Regatas Corrientes 9; Villa Dora 5; Córdoba Vóley 2, Ateneo Mariano Moreno 1 y la selección Argentina Menor 0.En la presente jornada de sábado jugarán Escuela Normal 3 de Rosario con la selección Argentina Menor, Waiwen con Ateneo Mariano Moreno, CEF 5 de La Rioja con Regatas de Corrientes y Villa Dora lo hará con Córdoba Vóley.

En la Zona A, Libertad de San Jerónimo Norte, ya clasificado para pelear nuevamente por el título, consiguió imponerse a Social Monteros de Tucumán por 3 a 0 con registros de 25-18, 25-14 y 25-19. Por su parte, Ferro Carril Oeste venció a Salta Vóley por 3 a 0, y UVT San Juan hizo lo propio con Vélez Sarsfield 3 a 0.

La tabla de posiciones quedó del siguiente modo: Libertad de San Jerónimo Norte y Ferro Carril Oeste 14; Estudiantes de La Plata 10, Vélez Sarsfield 7, UVT San Juan 5, Salta Vóley y Social Monteros 2. En la séptima y última fecha en Santa Fe, Libertad de San Jerónimo Norte se medirá con Ferro Carril Oeste, Estudiantes de La Plata con Vélez Sarsfield y Salta Vóley con UVT de San Juan.