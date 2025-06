Gran triunfo de la Selección argentina frente a Canadá en la VNL

Además, el combinado nacional llegaba a este encuentro tras haber logrado una histórica victoria en el debut en el certamen ante Francia, bicampeona olímpica y defensora del título, por 3-1 con el plantel en plena renovación.

En el primer parcial la “Albiceleste” se mostró muy sólido, llegando a sacar una diferencia de cuatro puntos, pero los locales lograron reponerse y pusieron la paridad a 20 en el set. Sin embargo, el combinado nacional reaccionó rápidamente para adelantarse en el partido por 1-0.

Sin embargo, el conjunto norteamericano saltó a la segunda manga enfocado en conseguir la igualdad, y así fue. Con solidez defensiva y enfocados en el ataque con un Wassenaar Ketrzynski que se despachó con 7 puntos para determinar el 25-21.

La reacción de Canadá y la respuesta argentina

En el tercer set, Canadá no dejó dudas y borró a la “Albiceleste” del terreno de juego en Quebec. Los dirigidos por Méndez no pudieron detener las arremetidas del rival y cayeron por una abultada diferencia de once unidades que marcó el 1-2 en el cotejo.

No obstante, en el cuarto asalto el elenco nacional logró volver a traer la paridad al encuentro y llevarlo al tie break, luego de una gran actuación de Luciano Palonsky que convirtió ocho puntos en el parcial.

De esta manera, los albicelestes llegaban al tie-break con la confianza por las nubes en el que lograron sacar una ventaja de 15-8 frente a sus rivales gracias al poderío ofensivo y la concentración en la faceta defensiva.

Con este resultado, la Selección argentina logró su segundo triunfo consecutivo en el primer fin de semana de la Liga de Naciones de Voleibol Masculino, donde deberá enfrentar en la siguiente jornada a Bulgaria, este viernes desde las 17:30.