María José Vargas se consagró campeona del mundo por primera vez en racquetball

La argentina María José Vargas conquistó el título de singles femenino en la 23ª edición del Mundial, disputado en Temuco, Chile.

María José Vargas alcanzó un nuevo hito en su trayectoria deportiva. La representante argentina se consagró campeona mundial de singles femenino de racquetball en Temuco, Chile, tras vencer en la final a la guatemalteca Gaby Martínez por 3-1 y conquistar por primera vez el título de esta competencia.

La definición no comenzó de la mejor manera para Vargas, que perdió el primer game por 8-11. Sin embargo, la argentina reaccionó con autoridad y se quedó con los tres parciales siguientes por 11-1, 11-3 y 11-3, para sellar una consagración histórica.

Martínez, campeona mundial en 2018, había llegado a la final luego de eliminar en semifinales a la también argentina Natalia Méndez, compañera de Vargas en el seleccionado nacional y con quien compartió equipo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Un camino de alto nivel hacia la consagración

Para llegar a la definición, Vargas superó una exigente serie de compromisos. En su recorrido dejó en el camino a la ecuatoriana Verónica Sotomayor, a la chilena Carla Muñoz y a la mexicana Jessica Parrilla, a quien derrotó en semifinales.

Nacida en Bolivia, la deportista tomó a los 18 años la decisión de representar a la Argentina y, desde entonces, se consolidó como una de las principales figuras del racquetball internacional, con una extensa colección de títulos continentales y actuaciones destacadas en las principales competencias.

La conquista en Chile representa un paso más en una carrera que ya contaba con logros de enorme relevancia, pero que ahora suma el campeonato mundial que le faltaba en singles.

Una temporada inolvidable para Majo Vargas

El título mundial se suma a una serie de actuaciones sobresalientes. En agosto de 2025, Vargas se había consagrado en los Juegos Mundiales de Chengdu, China, donde venció por 3-1 a la mexicana Paola Longoria y obtuvo la medalla de oro. Aquella victoria tuvo un significado especial, ya que puso fin al dominio de Longoria, ganadora de las tres ediciones anteriores de esa competencia.

Durante 2026, la argentina también brilló en el Campeonato Panamericano de Guatemala, donde consiguió los títulos de singles, dobles y por equipos.

A esa cosecha se agregaron las tres medallas doradas obtenidas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en septiembre: en singles, en dobles junto a Valeria Centellas y en la competencia por equipos.

Con la consagración en Temuco, Vargas coronó otro capítulo destacado de su carrera y confirmó su lugar entre las grandes referentes del racquetball mundial. Esta vez, con el logro que buscaba desde hace tiempo: convertirse, por primera vez, en campeona del mundo.