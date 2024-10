Nuevo recital de Messi con tres goles en la goleada de Inter Miami

Inter Miami goleó 6-2 a New England Revolution con tres goles de Lionel Messi, en el cierre de la fase regular de la MLS norteamericana

Inter Miami cerró la fase regular de la MLS 2024 con una contundente victoria 6-2 sobre New England Revolution, en un partido que quedará marcado por la sobresaliente actuación de Lionel Messi.

Con esta victoria, el equipo del argentino Gerardo Martino alcanzó los 74 puntos, superando el récord de 73 puntos que ostentaba New England, desde 2021.

New England había comenzado de manera sólida, con goles del delantero ex Boca Luca Langoni y Dylan Borrero que pusieron el 2-0 a su favor. Sin embargo, el uruguayo Luis Suárez, con un doblete, y Benjamin Cremaschi dieron vuelta el marcador antes de la entrada de Messi, quien no solo anotó un triplete, sino que participó activamente en los cuatro goles finales de su equipo.

El ingreso de Messi resultó determinante para cambiar el curso del partido, demostrando una vez más su impacto en el fútbol estadounidense. Este fue su segundo triplete consecutivo, tras el logrado con la selección argentina frente a Bolivia en las Eliminatorias, consolidando su figura como el gran líder de este Inter Miami histórico.