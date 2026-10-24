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San Lorenzo recibe a Newell's en un partido clave por la clasificación a los playoffs

San Lorenzo recibirá a Newell's, desde las 19.15, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura, en un duelo clave por la clasificación a los playoffs

24 de octubre 2026 · 08:55hs
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San Lorenzo recibe a Newells en un partido clave por la clasificación a los playoffs

San Lorenzo recibirá este sábado a Newell's, por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en un duelo clave por la clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará Sebastián Bresba.

San Lorenzo llega a este encuentro con la ilusión al máximo, ya que ganó sus últimos dos partidos (1-0 a Deportivo Riestra y 2-1 a Estudiantes de La Plata) y de esta manera llegó a los 17 puntos, para ubicarse noveno en la Zona A y quedar muy cerca de los puestos de clasificación a los playoffs. Estas victorias además le dieron aire al director técnico Rubén Darío Insua, quien había iniciado su ciclo con resultados adversos en el Ciclón y era muy cuestionado.

Newell's, por su parte, pudo estabilizarse después de un inicio de año para el olvido en el que terminó decimocuarto en la Zona A del Torneo Apertura con solo 15 puntos. Actualmente, la Lepra, que tiene como director técnico a Frank Kudelka, está sexta en la Zona A con 20 puntos y una victoria en el Nuevo Gasómetro la dejaría con un pie y medio en los playoffs.

Posibles formaciones de San Lorenzo y Newell's

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Santiago Solari, Matías Cóccaro y Walter Mazzantti. DT: Frank Kudelka.

Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Sebastián Bresba.

Hora: 19:15. TV: TNT Sports.

San Lorenzo Clausura playoffs
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