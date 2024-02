Villa Dora no pudo con las Matadoras en el Andrés Meynet

El primer chico tuvo un comienzo favorable a las visitantes , pero de a poco las dueñas de casa comenzaron a despertar y acercarse en el marcador. La buena defensa y los buenos remates rompieron las manos de las chicas de San Lorenzo y el score quedó igualado 9 a 9. San Lorenzo no daba respiro, pero el bloqueo de las santafesinas dio sus frutos, y el partido quedaba 12 a 12. Pese a la paridad en el trámite de las acciones, Villa Dora pasó al frente 19 a 16 y eso llevó al entrenador Lizasoain a pedir tiempo muerto.

Fue clave el trabajo de la líbero entrerriana y capitana de Villa Dora Eugenia Pereyra. El aliento del público fue importante para las anfitrionas ante un rival muy duro. La gran defensa, el bloqueo y la correcta definición los puntos para destacar en dicho pasaje. Se trató de un primer segmento parejo hasta el punto 17 en donde Villa Dora logró sacar ventajas y San Lorenzo ya no pudo descontar.

Tras arrancar nuevamente abajo en el tanteador, Villa Dora se recompuso y pasó al frente. Igualmente fue palo y palo, no se dieron respiro. A veces pasaba al frente las dueñas de casa y por momentos las azulgranas, por lo que nada estaba dicho. El tramo final fue no apto para cardíacos, ya que llegaron a estar 22 iguales. La clave estaba en no equivocarse, llegó el set ball por estar 24 a 23 la visita. Fue triunfo de San Lorenzo por 25 a 23. El cansancio, el calor, y las piernas comenzaron a influir en el rendimiento de las jugadoras locales. Con un trámite muy peleado, las azulgranas sacaron a relucir su experiencia y se quedaron con el set.

El terccer set se inició con Villa Dora arriba en el marcador pero San Lorenzo se recompuso, fue más prolijo, aprovechó los errores del rival y pasó a ganar por 21 a 15, lo cual generó preocupación en el DT local que pidio tiempo muerto. No hubo caso, San Lorenzo fue superior y se quedó con el tercer chico por 25 a 18. La defenas de Meinardi, la buena distribución del juego, fueron las claves del 2 a 1 con el que la visita se imponía en la capital santafesina.

El equipo santafesino volverá a jugar el domingo a partir de las 20 ante Boca Juniors.

El cuarto y último parcial tuvo a las Matadoras como ganadoras, Villa Dora no dejó escapar a la visita en el marcador, pero se notó que las chicas estaban golpeadas, y eso fue clave a la hora de definir ante un rival de fuste. Fue triunfo por 25 a 19, que le permitió quedarse con la victoria. Las Doras jugarán el domingo a partir de las 20 con Boca Juniors en el mismo escenario ubicado en barrio Sargento Cabral.

En los demás cotejos de la tercera fecha, registró el triunfo en condición de visitante de Boca Juniors ante San José en Entre Ríos por 3 a 0 con registros de 27-25, 25-17 y 25-22. En Caballito, Ferro Carril Oeste se impuso a la selección Argentina por 3 a 0, y en el sur provincial, Sonder de Rosario venció a Estudiantes de La Plata por 3 a 0. En la provincia de Buenos Aires, Vélez Sarsfield derrotó a la Universidad de La Matanza por 3 a 0.

En la presente jornada de sábado, habrá dos partidos en donde UNLAM recibirá a la Selección Argentina U19 y Náutico Avellaneda jugará en Rosario ante Gimnasia y Esgrima La Plata. En la jornada del domingo, Villa Dora recibe a Boca y San José a San Lorenzo. También los equipos de Rosario (Sonder y Náutico Avellaneda) jugarán ante los de La Plata (EDLP y GELP). La fecha finalizará el jueves 8 y el viernes 9 con los últimos tres encuentros. Boca Juniors y Sonder son los únicos equipos en mantener el invicto en la LAF.