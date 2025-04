"Fue en dos segundos": una nena de 5 años y un bebé, atacados por un pitbull sin bozal en barrio Candioti

Según el testimonio, el perro atacó directamente a la nena sin provocación alguna. “Fue en dos segundos. Le di una patada al perro para que la suelte, pero volvió a atacar. Yo tenía al bebé, Bautista, encima mío, y también lo alcanzó a morder en la zona del pañal. Si no fuera por eso, estaríamos hablando de otra cosa.”

El animal no llevaba bozal, algo obligatorio para razas consideradas potencialmente peligrosas. Además, el padre hizo hincapié en la actitud del dueño del perro, quien no solo se encontraba caminando con el animal sin las medidas de seguridad necesarias, sino que, tras el ataque, mostró una preocupante falta de empatía.

“La actitud del dueño fue terrible. Con soberbia, diciendo que no le hizo nada al bebé. No solo se fue del lugar, sino que después me enteré en el hospital que estuvo diciendo cosas como si no hubiera pasado nada. La policía lo terminó deteniendo más tarde”, relató.

Afortunadamente, Josefina se encuentra fuera de peligro. “Gracias a Dios, está bien. Es muy valiente ella”, expresó su padre, visiblemente emocionado.

El hecho vuelve a encender el debate sobre la tenencia responsable de animales y la necesidad de reforzar los controles, especialmente en zonas donde circulan familias y niños.

