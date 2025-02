Milei, sobre el fraude con la criptomoneda $LIBRA: "No tengo nada que ocultar; no lo promocioné, lo difundí"

El presidente intentó despegarse del fraude con la criptomoneda $LIBRA. Dijo que casi no hay argentinos afectados. Admitió que debe poner filtros para que no sea tan fácil llegar a su persona

“Yo no tengo nada que ocultar, puedo hablar tranquilamente. Por lo tanto no tengo problemas de dar la cara. Me parece que los compromisos hay que cumplirlos, eso de que cuando hay un ruido, no cumplir, significa que hay algo que está sucio. Desde la política tradicional están nerviosos, las encuestas nos dan a nosotros, la economía se está recuperando, la inflación va a estar cerca del 1% , bajamos más del veintipico porciento de pobreza, saben que si nos va bien no vuelven más, van camino a la extinción”, comenzó el presidente en diálogo con Jonatan Viale por TN.

Milei: "No tengo nada que ocultar; no lo promocioné, lo difundí"

Todo empezó el viernes cuando el jefe del Estado alentó a sus seguidores en X e Instagram a invertir en $LIBRA, con el link al contrato del proyecto que en teoría iba a apoyar a las pymes de la Argentina. “Yo a Hayden Davis lo conocí en octubre de 2024. El me propuso armar una estructura para que financie a aquellos que son emprendedores lo que van a hacer es generar crecimiento económico”, explicó.

Emprendedores en criptomonedas

Sobre su relación con Hayden Davis, explicó: “Cuando vos mirás lo que es el universo de los emprendedores, la característica esencial de ese segmento, es un sector que está en la informalidad. Aquellos que blanquean, blanquean lo mínimo e indispensable. Ellos no tienen acceso al financiamiento. Por otra parte, Argentina no tiene un mercado de capitales, en Estados Unidos podés fondear este tipo de proyectos. A mi vino Davis y me propone esto, lo conocí en la fintech de octubre de 2024, en ese contexto me propone armar una estructura que financie a emprendedores y así se pueda dar un crecimiento económico. Me pareció una herramienta interesante”.

Y continuó: “Cuando se hace pública esta situación, obviamente le di difusión para que aquellos que necesiten acceso al financiamiento lo puedan conocer. Esto era para fondear a los argentinos que no tienen acceso al financiamiento. Una vez que publiqué el tuit, aparecieron personajes diciendo que me hackearon la cuenta, lo cual es falso. No me voy a estar escondiendo atrás de un hackeo, me parece una aberración, por eso fijé el tuit. Ahí empecé a ver como se generaban comentarios negativos, por eso ante la duda borré el tuit. Desde mi punto de vista, como se generaba ruido, borre el tuit”.

LEER MÁS: Qué pasó con Milei y la criptomoneda: cronología del escándalo $LIBRA

Además, dijo que "es falso" que haya 44 mil personas damnificadas. "Había muchísimos bots. En el peor de los casos había 5 mil personas. Las chances de que haya argentinos es muy remota. Había personas hiperespecializadas que participaron de este evento, esto no es un tema menor, porque los que entraron ahí, que lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Son operadores de volatilidad, sabían muy bien el riesgo de donde estaban entrando”.

“Este es un problema entre privados, porque el Estado no tiene nada que ver. Yo no lo promocioné, lo difundí. Toda propuesta que encuentre que pueda mejorar el financiamiento para emprendedores tecnológicos… es equivalente a cuando vas a la apertura de una planta”, añadió.

En varios tramos de la entrevista, el periodista de TN lo llevó al terreno de las acusaciones de Unión por la Patria y de la expresidenta Cristina Kirchner. En ese momento, Milei sonrió por el "centro" recibido y empezó a cabecear a gusto. Dijo que los peronistas no tienen autoridad para hablar de ilícitos y calificó a Cristina como “chorra y estafadora”.

Luego, fuera del escándalo de la criptomoneda, se refirió a las críticas del mundo artístico y volvió a calificar de "Ladri Depósito" a Lali Espósito y "María BCRA" a la cantante María Becerra.