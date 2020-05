El Covid-19 generó un hecho histórico: por primera vez la Asamblea Legislativa fue semipresencial. Sólo estuvieron en el recinto de la Cámara de Diputados el gobernador; la vicegobernadora, Alejandra Rodenas; el presidente provisional del Senado, Rubén Pirola, el titular de la Cámara baja, Miguel Lifschitz, los presidentes de bloque del Senado y Diputados, secretarios legislativos de ambas cámaras y el personal mínimo necesario para realizar la sesión.

El resto de los legisladores siguió la sesión por videoconferencia lo que generó inconvenientes, por ejemplo, a la hora de tomar asistencia porque el audio no era claro. Sumado a eso quedaron micrófonos abiertos de donde surgieron conversaciones informales mientras Rodenas intentaba ordenar la sesión.

En otras frases durante la sesión se escuchó: "me fui a dar una vuelta" (ante la consulta de un diputado a otro) ; "está hablando la Rodenas"; "no nos rete señora senadora (a Rodenas, que le aclaró que no era senadora), el grito de "presente" en varias oportunidades de una legisladora pensando que no la escuchaban y hasta ladridos de perros que surgían desde el lugar donde estaban los legisladores.