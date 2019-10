Cómo actúa el gigoló santafesino que tiene pedido de captura internacional

"Hace un trabajo de hormiga. Te saca datos, información personal, y después te produce un desastre económico". Así graficó, una de las víctimas, la forma de operar del gigoló de Fray Luis Beltrán, quien realizó una importante cantidad de estafas en el Gran Rosario y que incluso tiene pedido de captura internacional por haber llevado a cabo maniobras fraudulentas en Chile.

Gianina Are asegura que es una de las víctimas del hombre que fue identificado como Gino y que tiene 35 años. Y reveló que la estafa supera los 300 mil pesos, puesto que el gigoló abrió una cuenta bancaria a nombre de su marido y que sacó 41 créditos.

"En el Veraz figura un monto de más de 300 mil pesos. Pero no sabemos si es el número definitivo porque cuando fuimos al banco a ver los movimientos de la cuenta que abrió a nombre de mi marido figuraban 41 créditos", manifestó.

A la hora de explicar cómo actúa el acusado de estafador, aclaró: "A mí no me conquistó ni nada. Lo conocí por su pareja, a quien conquistó hace unos años. Yo organizo eventos, y les estaba planificando el casamiento. Ahí lo conocí y empezamos a entablar una relación de amistad. El realmente es un conquistador, pero no solo de mujeres, sino de personas. Es carismático, es simpático y realmente te termina cayendo bien. Ese es su engaño para empezar a atrapar a la gente".

Y continuó: "Después se te mete en tu casa. Es muy sigiloso. Muy inteligente. Y ahí empieza a trabajar. Hace un trabajo de hormiga. Te saca datos, información personal, y después te hace un desastre económico, que es lo que nos pasó a nosotros".

Gianina contó que el engaño se produjo en la intimidad de su hogar: "Mientras le organizaba el casamiento, y como la conozco hace años a su pareja, le abrí las puertas de mi casa. Venían a comer. Y así le sacó los datos personales a mi marido. Y con eso pidió créditos en financieras que tienen mucha facilidad para otorgarlos. Son financieras importantes y reconocidas", relató.

En ese sentido, valoró que "lo peor que hizo fue abrirse una cuenta en un banco de San Lorenzo a nombre de mi marido. Lo hizo por teléfono. Me lo corroboró el gerente del banco. Y no me facilitan la documentación. Hay un vacío en el medio que perjudicó a los damnificados y lo beneficia a él".

"Sacó varios créditos y abrió una cuenta a nombre de mi marido. Ahora estamos intimados y hostigados, porque nos llaman todo el día para reclamarnos que paguemos, y nos dicen que nos van a embargar el sueldo", agregó.

Gianina contó que se está asesorando con un abogado y pidió que "cualquier víctima se anime a denunciarlo. Me escribieron muchas personas para decirme que fueron perjudicadas. Esto no viene de ahora. Viene de 2014, pero fueron desestimadas las causas. Si nos unimos se va a llegar a algo. Quiero creer en la Justicia".