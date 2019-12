Corral: "Vamos a construir una alternativa para la provincia"

El pasado viernes fue presentado públicamente el Centro de Estudios Sembrar, que tendrá como objetivo “construir una alternativa para la provincia”, según anticipó el referente provincial de Juntos por el Cambio, José Corral, quién liderará el espacio. De la presentación, que tuvo lugar en los salones del Hotel Castelar de la capital provincial, participaron dirigentes del radicalismo y de las demás fuerzas que componen Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe, además de legisladores provinciales, intendentes, presidentes de comuna y concejales de la capital provincial y otras localidades.

Antes de la presentación formal, José Corral dialogó con la prensa, para brindar detalles de esta iniciativa política que se pone en marcha: “Es tiempo de formular propuestas para el futuro de Santa Fe. Por eso le pusimos como nombre Sembrar a este Centro de Estudios, porque creemos que va a dar frutos con el tiempo. Y con esa vocación generaremos alternativas para la provincia, mediante una convocatoria amplia, desde un lugar, desde una experiencia de gestión en la Ciudad de Santa Fe, como grupo en la Universidad Nacional del Litoral, y en muchos municipios y comunas, con sus respectivos intendentes y concejales”, delineó.

El dirigente radical recordó que “Juntos por el Cambio ganó la última elección nacional y por eso sentimos la responsabilidad de representar a un amplio sector, con propuestas que tienen que ver con los temas que nos preocupan a los santafesinos: seguridad, desarrollo productivo, la bioeconomía, el cuidado de nuestros pequeños productores agropecuarios y la conexión con la ciencia y la tecnología; tener un Estado mejor, que sea más eficiente”. “La ciudadanía nos puso en el lugar de oposición y vamos a ejercerla con mucha responsabilidad, pero también con esta obligación de representar esas ideas que llevamos a la campaña y formular propuestas y alternancia. Porque la democracia necesita opciones y queremos ser una opción de gobierno en la provincia de Santa Fe”, subrayó.

Al referirse al tipo de oposición que se configura desde Sembrar, el referente de la coalición dijo que será “colaborativa, desde un lugar de gobierno, porque también gobiernan quienes tienen responsabilidad de ser oposición, pero cuidando los valores por los que nos votó la gente, que tienen que ver con la institucionalidad, con el apego a la ley y con el cuidado de las libertades. Y también con el esfuerzo como motor de desarrollo personal y social, que son los valores que representa Juntos por el Cambio”.

Expectativas y advertencias

En otro tramo del contacto con la prensa, a José Corral se lo consultó por las primeras medidas tomadas por el gobernador Omar Perotti. En ese sentido, sostuvo: “Algunas las vemos con buenos ojos, despiertan buenas expectativas. Por ejemplo, decisiones respecto a seguridad, con la presencia del propio gobernador ejerciendo la autoridad en un tema que es la principal preocupación y angustia de todos los santafesinos. Veremos qué resultados tienen”. También destacó la intervención de la EPE: “Ojalá que esa medida cubra las expectativas de una empresa más austera, más transparente, más ordenada”, auguró.

En contrapartida, advirtió: “Sí nos preocupa que el gobernador se haya salido del consenso fiscal, porque ahí había una futura reducción de impuestos que iba a ser muy buena para la producción, tanto en Ingresos Brutos como en Sellos. Lamentablemente esta decisión del Gobierno nacional de volver atrás le da la posibilidad no solo de no disminuir los impuestos como estaba estipulado, sino que incluso hay riesgo de aumentarlos”. “Queremos que esta atribución Perotti la ejerza con prudencia, porque no podemos seguir cargando a la producción con más impuestos cuando particularmente el gobierno nacional está decidiendo agregarle retenciones al campo y otras medidas que configuran un impuestazo”, finalizó.