Cuál es el estado de salud de la mujer quemada por su hijo

La mujer de 39 años que ingresó al Hospital Cullen en la madrugada del miércoles desde la localidad de Bella Italia, en el departamento Castellanos y que presenta el 80% del cuerpo quemado tras haber sido rociada por nafta por su propio hijo, aún permanece internada y el director del nosocomio, Juan Pablo Poletti dio a conocer un parte actualizado.

Según informó, la paciente se encuentra estable, con asistencia respiratoria mecánica y en un coma inducido para poder hacer el tratamiento del dolor, debido a la gran cantidad de superficie afectada, en la terapia del nosocomio local".

"Apenas ingresó nos parecía muy raro que ella esté viva, por la cantidad del cuerpo quemado, pero vemos que es una paciente fuerte y que tuvo una evolución dentro de las últimas 48 horas que no esperábamos. Además hay que remarcar que hasta el momento no presenta complicaciones renales ni se encuentra haciendo diálisis. Además ha respondido de buena manera a las drogas de soporte, las cuales ya no está utilizando. Se le realizan curaciones locales al mismo tiempo que está siendo evaluada por el servicio de Cirugía Plástica y Quemado con el soporte de medicamentos necesarios para la reexpansión de volumen, producto de que las quemaduras hace que la piel pierda líquido".