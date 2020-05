Dengue: fumigan cientos de casas en barrio Roma y Candioti

El director de Salud y promoción comunitaria de la Municipalidad, César Pauloni, describió en UNO en la Radio (91.5) y a UNO Santa Fe cómo se trabaja en la ciudad para enfrentar al dengue. Cabe recordar que este jueves el Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informaron que hay en todo el territorio santafesino 6.711 casos con sospecha de dengue, de los cuales 4.521 son positivos. Del total, 234 casos corresponden al departamento La Capital y más del 90 por ciento son de la ciudad capital.

"Empezamos a trabajar en los barrios que el año pasado fueron los más afectados por los casos de dengue y en una planificación que sabíamos que probablemente íbamos a tener que interrumpir según aparecieran otros casos, para derrotar al bloqueo. Sabíamos que iba a ser un año muy complejo en dengue para la región de sudamérica, el país y la provincia. A partir del verano comenzamos con acciones de prevención hasta marzo. Veníamos con pocos casos de dengue hasta ese mes, sin brotes. Con la llegada de abril, empezaron a aparecer y verse casos en diferentes partes de la ciudad. En mayo también hubo varios casos y a la fecha superan los 200 en la capital provincial", relató Pauloni.

Y agregó: "Considerando el marco provincial y nacional, la verdad extremadamente alarmante, la situación en Santa Fe puede resultar al menos optimista al menos en comparación con otros contextos. Lo que uno trata de hacer, o por lo menos como se viene trabajando y este es un equipo que ya viene realizando estas acciones año a año, el equipo de promoción de la salud junto con la secretaría de ambiente con quienes se realizan en conjunto las acciones de bloqueo y el Ministerio de Salud, es una programación".

En relación a la forma en que se abordan los casos en la ciudad, Pauloni detalló: "Se notifica a través de una ficha epidemiológica que se genera un efector de salud, ya sea público o privado, esa ficha llega al laboratorio central y desde ahí se nos comunica que ingresó una ficha notificando un caso sospechoso. Normalmente comenzamos con el caso sospechoso a hacer bloqueos en tanto no haya una cantidad de casos que requiera abocarnos a los casos que son confirmados positivos, como lo fue en este último periodo. En este tiempo lo que hacemos cada vez que sabemos de un caso positivo es programas para el dia siguiente una acción de bloqueo que se traza en un mapa una localización de cómo se va a abordar esa manzana o esas manzanas de donde apareció el caso. Lo que se hace es ir casa por casa buscando sintomatologías con un equipo de médicos, enfermeras, licenciados en saneamiento".

"Se busca a personas que tengan fiebre, que tengan algún tipo de nexo o vinculación que nos haga sospechar dengue. Junto con eso se les da un asesoramiento a las personas, se les indica cómo hacer el descacharrado para eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua y pueda ser fuente de cría de mosquitos. Junto con esa acción también se realiza una fumigación. Son acciones puntuales dentro de los domicilio porque es un mosquito que tiene la particularidad que se ha adaptado a vivir en las mismas condiciones del ser humano y que buscan estar dentro de las casas. No es un mosquito que va a estar por ejemplo, en una zanja. Este necesita un recipiente rodeado de paredes, por lo general, a los que están en la sombra y no les da el sol, que tiene agua limpia. Las plantas, los floreros, los bebederos de mascotas son donde más busca criarse este mosquito. Cuanto más temperatura tiene, más rápido eclosiona el huevo y nace el mosquito", continuó.

Asimismo analizó sobre la situación: "Con el invierno el mosquito busca refugiarse en domicilios. Nosotros estamos atravesando esta cuarentena con lo cual podemos inducir que es parte de este crecimiento de casos que hubo. Al estar encerrado, calefaccionado, el mosquito queda adentro, sigue viviendo y poniendo huevos. Lo más importante es tratar de eliminar los recipientes que acumulen agua. Si es un tanque de agua para consumo hay que sellarlo bien. También hay que entender que esto cada año se va a repetir porque no somos lo que se denomina una zona endémica de dengue, lo tenemos todo el año. Lo que tenemos que hacer tratar de reducir al máximo la cantidad de mosquitos que circulen y eso se hace con todas estas acciones".

En relación a los diferentes barrios de la ciudad que atraviesan situaciones de dengue, explicó: "Hay barrios que por un tema de seguridad son un poco más reacios a permitir que ingresen a sus domicilios los equipos que están trabajando. Igualmente varía de barrio a barrio. Este año nos encontramos con una buena cantidad de personas que nos permitieron el ingreso y la fumigación que es lo importante en los bloqueos. En Candioti se hizo esta semana 160 domicilios y visitas. Lo que no quiere decir que en todas se ingresó a los patios. En 100 de ellas se fumigaron, depende del espacio y la situación".

"Nosotros este año tuvimos la particularidad de que no tuvimos brotes focalizados en dos o tres barrios como fue el año pasado. En 2019 fueron Chalet, San Lorenzo y Fomento 9 de Julio que llegaron a casi 350 casos. Lo que nosotros tuvimos este año es que se dieron casos en diferentes barrios lo que nos hace presumir que las acciones de bloqueo fueron eficientes, porque hubo en varias partes de la ciudad y no se generaron grandes brotes. Si donde se concentraron en una cantidad mayor de estos casos fueron en barrio Pompeya, Los Troncos y Los Ángeles. Podemos mencionar en barrio Roma y Juan de Garay que hay un total de 22 casos, iban a ser abordados este jueves y viernes que por el clima tuvimos que postergar los trabajos. Al igual que Candioti también se hizo acciones de bloqueo el miércoles. En estos barrios mencionados vamos a trabajar en los próximos días", agregó.

Al ser consultado sobre las personas que resultaron enfermas en la ciudad, respondió: "Los pacientes hasta ahora han padecido DEN 1, que es uno de los cuatro serotipos que hay de dengue y que en suramérica están circulando todos. La mayoría son DEN 1 en la ciudad de Santa Fe. De DEN 4 no llegan a los cinco casos. Una vez que se supera esta fase de esta enfermedad, la persona adquiere una inmunidad para ese serotipo de dengue, no te vas a volver a enfermar por ese tipo de dengue pero sí puede ser por otro. Ahí es donde hay que estar atentos porque muchas veces con las segundas infecciones tienden a ser muchísimo más sintomáticas y graves", aportó.

"Creemos que con el frío van a empezar a disminuir los casos, ya están disminuyendo la cantidad de fichas que estamos recibiendo. En unas semanas creemos que vamos a estar finalizando con los bloqueos porque pensamos que ya no va a haber casos. Ahí vamos a trabajar con la prevención que vamos a tener que trabajar sobre lo que fue esta pandemia que cambió algunas formas por las características tiene. Hay cada vez más organizaciones sociales y vecinales que se involucran, es importante que la gente se empodere y entienda que el dengue es un fracaso de la sociedad en su conjunto en las medidas preventivas porque si no hay mosquitos no tenemos dengue el año que viene. Tenemos que apuntar a de hablar con nuestros vecinos y eliminar todo lo que pueda llegar a ser un reservorio del mosquito", concluyó.