Jornada de paro de trabajadores de Siprus

Trabajadores nucleados en el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), realizarán una jornada en toda la provincia de lucha y paro sin asistencia a los lugares de trabajo, con atención a urgencias y guardias mínimas.

En la ciudad de Santa Fe se realizará una asamblea en la sede gremial desde las 10 de la mañana. En el marco de la medida de fuerza plantearán al gobierno provincial actual, y al que viene, su rechazo a la eliminación de la cláusula gatillo y el pedido de adelantarla para que el salario no siga perdiendo frente a la inflación. También solicitarán el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados, monotributistas y contratados.

El pago por servicios adicionales, licencias y recursos (humanos, de infraestructura y de insumos) que permitan hacer frente a la crisis social que las políticas del gobierno nacional generaron, acompañan el reclamo.

"Porque no podemos convalidar el ajuste en salud y en los trabajadores. Porque en la reunión que convoca el gobierno a algunos gremios no se va a discutir pases a planta, ni la situación crítica de contratados y monotributistas, ni adicionales, ni refuerzos, ni insumos. Sólo la explicación de las dificultades financieras, porque nuestros reclamos no son nuevos y porque no hay respuestas hoy sostenemos esta medida de lucha en defensa de nuestros derechos y de la salúd publica" expresaron desde el gremio.