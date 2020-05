Este lunes el ritmo del centro comenzó a retomar su normalidad, aunque con barbijos. La zona céntrica, especialmente la peatonal San Martín, y las avenidas comerciales concentraron gran cantidad de personas a partir de las 13. Desde el centro comercial describieron a UNO Santa Fe que el sábado fue el día con más concurrencia, pero que ese volumen de gente no se trasladó necesariamente a ventas.

En relación al balance que se puede hacer acerca de la primera semana de reactivación comercial, Martín Salemi, presidente del Centro Comercial de Santa Fe, dijo a UNO que "siempre es positivo cuando los locales están abiertos". Y detalló: "Después de una semana, según estuvimos evaluando con las asociaciones de calles y comerciantes de todas las avenidas, es que si bien no fue el movimiento fuerte que se esperaba hubo recaudación. Hubo entre un 25 y un 30 por ciento de la recaudación que se venía trabajando antes. Es en relación al mismo mes del año pasado para algunos y para otros en relación a lo que estaban vendiendo en marzo antes de la pandemia. Es un promedio".

Y agregó: "Sabemos que el horario de 13 a 18 no es el más adecuado por la siesta, que es complicado, pero esta semana estamos trabajando con la municipalidad para ver si logramos extender el horario a partir de la semana que viene".

barbijo peatonal.jpg La mayoría de la gente usa el barbijo. Poco respeto de la distancia social. Y muchos aprovechan para salir a pasear.

Asimismo, sobre la cantidad de comercios que no volverán a abrir por la crisis económica que generó el encierro, Salemi apuntó: "Estamos arrancando esta semana un relevamiento formal de todas las avenidas principales y del centro, sobre peatonal San Martín, para tener datos seguros. Si podemos adelantar que no menos de seis locales por avenida han cerrado sus puertas. El que decide cerrar su actividad no se muda a otro lugar, sino que cierra directamente o a lo mejor trabaja online desde su casa. Con esta crisis traslado de locales no hay".

Sobre los gastos para llevar adelante un negocio, indicó: "Lo que venimos planteando desde marzo es que lo primero que hace el comerciante es pagarle el sueldo a los empleados. La ayuda del gobierno nacional en cuanto a un salario mínimo, que es casi el 50 por ciento del sueldo ayudó muchísimo pero muchos han quedado con un saldo impago e incluso están tratando de cubrir ahora con las ventas que están teniendo".

Protocolos

En relación a los locales que trabajan con indumentaria, ropa y calzado, la semana pasada había algunas confusiones de parte de quienes atienden al público sobre si se puede probar los productos o no. Al respecto Salemi aclaró: "Lo que se hace es sanitizar después que se pruebe la prenda un cliente. Una vez que se la prueba se cuelga en una percha y se sanitiza con alcohol al 70 por ciento. Ese es el protocolo que se implementa. Algunos más rigor prohíben probarse las prendas. Otros envían a domicilio y si no les queda ahí vuelve a sanitizar. Queda a criterio de cada comerciante pero como mínimo tienen que hacer la limpieza en cada probado de prenda".

En cuanto a las prácticas que se adoptan para la seguridad frente al coronavirus, dijo: "Es una práctica que ya se empieza a tomar de manera natural. Osea que cualquier rubro automáticamente se limpian las manos con algún spray, hay un baño con lavandina de piso, y el uso del barbijo ya se hace costumbre más allá de la obligatoriedad. Vemos por la calle mucha gente con barbijo".

"Lo que planteamos es que se hagan compras programadas, que se vaya directamente al local donde va a comprar. Evitar el paseo. Hasta que no se decrete que salimos de la cuarentena. Tengamos en cuenta que estamos entrando al invierno y va a haber mayor cantidad de casos en todo el país, hay que mirar Rosario, no queremos que en Santa Fe pase lo mismo y tener que retroceder", solicitó.