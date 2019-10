La imagen de una virgen apareció en una localidad santafesina

Hace unos días comenzó a circular una fotografía de un árbol ubicado en calle San Martín, a pocos metros del Samco local en la comuna santafesina de Carlos Pellegrini, en el departamento San Martín, donde se ve una figura en el tronco similar a la de la Virgen, tal como publicó el portalpellegrinense.com.ar.

virgen arbol carlos pellegrini.jpg La imágen de la Virgen en el tronco de un árbol en la comuna de Carlos Pellegrini. gentileza portalpellegrinense

Ante el descubrimiento en la planta, que aparentemente se habría generado de manera natural, el mencionado medio de comunicación consultó al sacerdote de la Parroquia San Agustín y Santa Mónica, Diego Sosa, quien dijo: "Siempre que hay cosas así de una imagen, se recomienda la prudencia, no perder la racionalidad. Y que cada uno lo viva como pueda, si la contemplación lo ayuda en su piedad y en su fe, que lo aproveche. Y al que no, que no lo haga ni se sienta culpable por eso. Esto se llama devociones particulares".