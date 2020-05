Las repercusiones que dejó el discurso del gobernador

Tras el discurso del gobernador Omar Perotti hubo visiones contrapuestas sobre el contenido de sus expresiones.

El diputado oficialista Leandro Busatto destacó la decisión de "gobernador Perotti de impulsar el debate de tres leyes fundamentales: Seguridad Pública, Sistema Policial y Control del Sistema Policial, normas que serán debatidas por universidades, especialistas, entidades y por la propia fuerza policial".

Insistió en la necesidad "de modificar leyes obsoletas y pensadas para otros tiempos. Se debe reforzar la conducción política de la seguridad, y se debe pensar en un sistema policial moderno, democrático y con perspectiva de género".

"Se debe asegurar el bienestar policial con mayor dotación, mejores equipamientos y medidas que nos permitan cuidar a quienes nos cuidan. Por eso las nuevas leyes deben apuntar a un objetivo claro: mejorar las condiciones de trabajo de cada policía", apuntó.

Destacó que "debe mejorarse el control policial y ser inflexible con quienes cometan delitos: para eso deben optimizarse las capacidades institucionales destinadas a la investigación y la sanción de aquellos policías que no cumplan con su deber o infrinjan la ley.

Sin propuestas

Por su parte, diputados de la oposición criticaron el discurso. Señalaron que el mismo estuvo concentrado en la cuestión sanitaria para combatir la pandemia y que olvidó las consecuencias económicas y sociales.

“La sensación es que falta una visión integral de la provincia; el plan de gobierno que venimos reclamando desde que asumió esta nueva gestión”, señaló Pablo Farías, en tanto, titular del interbloque Frente Progresista, Cívico y Social.

En tal sentido, Farías sostuvo que, “si bien es obvio que la coyuntura de la pandemia se imponga, fue excesivo el tiempo dedicado por el gobernador a detallar acciones que son conocidas por todos”.

“En cambio –continuó-, es grave que no le haya dedicado un párrafo al momento angustiante que viven los pequeños y medianos comerciantes, cuentapropistas, profesionales, trabajadores que no están percibiendo ingresos. No habló de qué medidas urgentes se pueden tomar para aliviar a estos sectores, que es algo que le estamos reclamando desde la Cámara de Diputados a través de múltiples iniciativas”.

El diputado por el Frente Progresista, Joaquin Blanco, dijo que el discurso del gobernador dejo "un sabor a poco", y añadió: "Creíamos que era realmente una oportunidad para que finalmente este gobierno manifieste un plan, que nos cuente su rumbo, una mirada estratégica sobre cómo salir de la crisis y cuál va a ser el destino de esta gestión"

El legislador señaló "que no hubo ningún anuncio en materia de obra pública, ninguna obra de infraestructura priorizada. No tuvimos un análisis detallado de la situación en seguridad. Tuvimos 120 días muy malos en materia de seguridad. Hubo un desmanejo notorio del tema cárceles, eso no mereció ningún párrafo en el discurso".

Lo que sí hubo, dijo Blanco, "un reconto detallado de algunas medidas que se tomaron de forma sanitaria para combatir la pandemia pero falta todo el componente económico y social. Claramente estamos en una nueva etapa y que necesita respuestas la gente y la sociedad por parte del estado provincial".

Y definió: "Nos vamos con una sensación de que es un gobierno que le cuesta arrancar, que tiene un equipo que todavía no se ensambla y que ese equipo, no ensamblado, genera acciones que todavía están desarticuladas y que no logran conformar un plan de gobierno. Por lo cual nos vamos preocupados porque realmente nos quedamos con sabor a poco"