Lifschitz participó del acto en el Parque de la Constitución

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, participó este sábado, junto al presidente de la Nación, Mauricio Macri, de los actos conmemorativos por el 25° Aniversario de la Reforma de la Constitución Nacional de 1994.

“La Reforma de la Constitución del ‘94 hoy sigue teniendo una gran vigencia y seguimos teniendo institucionalmente en Argentina cuestiones que cumplir de esta Constitución. Ha habido una reforma importante del sistema presidencialista en esa Constitución que tampoco ha sido del todo ejercitada en los gobiernos subsiguientes. Lo que más nos preocupa en las provincias es todo lo que tiene que ver con el federalismo, que sigue siendo una deuda pendiente”, afirmó el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías.

En tanto, Macri sostuvo que “hoy estamos acá para homenajear la Constitución a 25 años de su reforma y nos reunimos para celebrarla porque la constitución es la ley que nos transforma en una Nación. Es lo que nos constituye, es el acuerdo sobre el que construimos nuestra sociedad. Acatar la Constitución es saber que somos todos iguales ante la ley y no pretender tener privilegios injustos ante los demás; es convivir en paz, es ser libres y promover la libertad”.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, dijo que “hoy es importante recordar la función de la Constitución: operar como un documento que establece los límites últimos e infranqueables dentro de los cuales se debe ejerce el poder en un Estado que se preocupa por los derechos de sus ciudadanos. Las constituciones tienen otra función que muchas veces pasa desapercibida y que es importante recordar hoy. Las constituciones son también el particular resultado de una empresa común de constitución de una comunidad política”.

“El año 1994 fue cuando volvimos a constituirnos, no lo hicimos en cualquier circunstancia, lo hicimos en democracia; no lo hicimos por cualquier causa, lo hicimos gracias a la democracia; no lo hicimos por cualquier razón, lo hicimos para lograr más democracia. Como dijo Alfonsín al hablar en la convención Constituyente: los argentinos teníamos la necesidad de elevar más adelante el pacto constitucional que nos unía. Quienes nos acompañan hoy y a quienes vamos a homenajear, fueron los protagonistas de esa reconstitución y de esa reinvención hoy de nosotros mismos”, concluyó Rosenkrantz.

Por otro lado, el convencional constituyente Eduardo Menem recordó “el hito histórico de la Convención de 1994 como una reforma más legítima y democrática de todas las que se hicieron en el país”.

Por último, el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, sostuvo que “Santa Fe es la ciudad de los acuerdos. Este acto es un homenaje a los constituyentes, a los que están y a los que ya no están. Hoy quiero recordar especialmente a Raúl Alfonsín".