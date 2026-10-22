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Más de 470.000 chicos de Santa Fe serán alcanzados por políticas de infancia impulsadas por la Provincia y Unicef

Quince municipios santafesinos participan del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA). Seis localidades fueron reconocidas por el trabajo realizado y otras nueve comenzaron las capacitaciones para sumarse a la iniciativa que busca fortalecer las políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes.

22 de octubre 2026 · 16:31hs
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Más de 470.000 chicos de Santa Fe serán alcanzados por políticas de infancia impulsadas por la Provincia y Unicef

Más de 470.000 niñas y niños de Santa Fe serán alcanzados por iniciativas impulsadas por el Gobierno provincial junto con Unicef, a través del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA). La propuesta apunta a fortalecer el trabajo territorial y las estrategias que se desarrollan en las localidades para atender las problemáticas vinculadas con la infancia.

En ese marco, este jueves se reconoció el trabajo de seis municipios que ya participan del programa, mientras que otros nueve comenzaron los talleres de capacitación para incorporarse a la iniciativa. En total, son 15 las localidades santafesinas involucradas.

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Más de 470.000 chicos de Santa Fe serán alcanzados por políticas de infancia impulsadas por la Provincia y Unicef

La actividad se realizó en la Casa de la Cultura de la ciudad de Santa Fe y contó con la participación de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el secretario de Relaciones Internacionales de la provincia, Claudio Díaz; Teresita Vargas, integrante del equipo de coordinación de MUNA para Unicef Argentina; e intendentes y representantes de los municipios.

Díaz destacó que el programa permite “abordar un tema muy sensible para la cuestión social” y señaló que, como resultado del trabajo conjunto, quedarán equipos y metodologías para fortalecer la atención de las problemáticas vinculadas con la infancia.

“La Provincia destina muchos fondos y trabajo a esta temática, junto con Unicef”, afirmó el funcionario.

Los 15 municipios que participan

Las localidades reconocidas por el trabajo que realizan en el marco de MUNA fueron Santa Fe, Rafaela, Rosario, Reconquista, Venado Tuerto y Vera.

A ellas se suman Ceres, El Trébol, Esperanza, Firmat, Las Parejas, Roldán, San Justo, San Javier y Villa Ocampo, cuyos equipos comenzaron los talleres de capacitación para incorporarse al programa.

Según explicó Díaz, el trabajo con los municipios se centra en la búsqueda de datos y en mejorar la eficacia y la eficiencia de los programas que ya se están desarrollando.

En ese sentido, el funcionario recordó que el gobernador Maximiliano Pullaro pide “ser austeros en los gastos” y garantizar que cada programa sea eficiente. “Esta iniciativa aporta metodología para el uso de los fondos que la provincia y los municipios destinan, con mucho esfuerzo, a esta temática”, agregó.

El trabajo conjunto con Unicef

En cada localidad, profesionales de Unicef trabajan junto con equipos de la Provincia y de los municipios. Para Díaz, esa articulación permite potenciar las acciones que ya se llevan adelante.

“Nos llena de orgullo que Unicef nos acompañe y destaque el trabajo que se desarrolla desde los ministerios involucrados”, sostuvo.

Por último, el secretario de Relaciones Internacionales señaló que la participación en MUNA permite mostrar que las políticas sociales llegan a sus destinatarios, en un contexto económico y social complejo.

“La situación económica y social es muy difícil. Nuestros programas tienen que estar orientados a que cada santafesino, viva donde viva, tenga un futuro en nuestra provincia”, concluyó.

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