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Más de 65.000 docentes de Santa Fe cobrarán el premio de Asistencia Perfecta

Este viernes 23 de octubre se pagará el incentivo mensual a 65.167 docentes, directivos y asistentes escolares por la asistencia registrada en septiembre. Además, otros 51.266 trabajadores recibirán el reconocimiento trimestral, con una inversión total de casi $20.000 millones.

22 de octubre 2026 · 16:31hs
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Asistencia Perfecta: más de 63.000 docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo este miércoles en Santa Fe  

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Asistencia Perfecta: más de 63.000 docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo este miércoles en Santa Fe

 

El Gobierno de Santa Fe abonará este viernes 23 de octubre casi $20.000 millones en premios del programa Asistencia Perfecta, que incentiva la asistencia de docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de establecimientos públicos y privados.

El monto total de la inversión asciende a $19.993.863.389, entre el incentivo mensual correspondiente a septiembre y el reconocimiento trimestral por julio, agosto y septiembre.

Por el premio mensual cobrarán 65.167 trabajadores. De ese total, 58.866 no registraron inasistencias durante septiembre y 6.301 tuvieron una sola falta. La inversión destinada a este pago fue de $9.262.941.810.

En tanto, el reconocimiento trimestral alcanzará a 51.266 trabajadores, de los cuales 43.650 no tuvieron ausencias durante los tres meses y 7.616 registraron una sola. Para este concepto se destinaron $10.730.921.579.

Cuánto cobra cada docente por Asistencia Perfecta

Los montos del incentivo mensual de septiembre varían según el cargo y las inasistencias registradas. Quienes no tuvieron faltas recibirán:

  • Cargo directivo y supervisión: $241.679.

  • Cargo docente de hasta 352 puntos: $120.839.

  • Docentes con jornada completa: $181.260.

  • Hora cátedra de nivel superior: $10.072.

  • Hora cátedra de otros niveles: $8.058.

Para quienes registraron una sola inasistencia, los montos serán:

  • Cargo directivo y supervisión: $120.840.

  • Cargo docente de hasta 352 puntos: $60.419.

  • Docentes con jornada completa: $90.630.

  • Hora cátedra de nivel superior: $5.036.

  • Hora cátedra de otros niveles: $4.029.

Los montos del premio trimestral

El reconocimiento por julio, agosto y septiembre también contempla diferencias según el cargo y la cantidad de inasistencias.

Para quienes no registraron ninguna falta durante el trimestre, los montos serán:

  • Cargo directivo y supervisión: $362.099.

  • Cargo docente de hasta 352 puntos: $181.260.

  • Docentes con jornada completa: $271.890.

  • Hora cátedra de nivel superior: $15.106.

  • Hora cátedra de otros niveles: $12.085.

En el caso de quienes tuvieron una sola inasistencia en los tres meses, cobrarán:

  • Cargo directivo y supervisión: $181.050.

  • Cargo docente de hasta 352 puntos: $90.630.

  • Docentes con jornada completa: $135.945.

  • Hora cátedra de nivel superior: $7.553.

  • Hora cátedra de otros niveles: $6.043.

Qué es el programa Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta contempla un incentivo mensual y otro trimestral para reconocer la asistencia de los trabajadores de la educación. Según la fundamentación oficial, el programa surgió como una política de ahorro del Estado provincial y como una herramienta para reducir el ausentismo docente.

El decreto de creación sostiene que el Estado debe garantizar la igualdad en el acceso a una educación de calidad e impulsar las acciones necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o segregación que restrinjan el derecho a aprender.

Asistencia Perfecta premio docentes
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