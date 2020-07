Nuevos Tiempos, un nuevo espacio político que toma impulso

Octavio Ritvo tiene 24 años y es familiar del fallecido Jorge Ritvo (ex locutor de Canal 13). El joven fundó un espacio político que se llama Nuevos Tiempos que tiene como objetivo "consolidar las ideas de centro y dejar atrás la confrontación de izquierda y derecha".

"Empezamos a recorrer la ciudad en febrero con jóvenes, compañeros, vecinos y artistas de la música tropical como Oscar Cabral (Pastor de los Santos). Somos la sangre joven que necesita la capital y nuestro programa territorial es un compromiso firme y sincero con la ciudadanía. Este programa territorial es un fiel reflejo de nuestra forma de ser. Otra forma de ser con la gente, con las organizaciones sociales, culturales y deportivas, con los colectivos profesionales, con la juventud, con los sindicatos, con las mujeres y los mayores, con todos los ciudadanos y ciudadanas", explicó Ritvo.

image.png

Sector privado

"Creemos que es necesario recuperar el vínculo con el sector privado de la ciudad ya que observamos un deterioro del aparato comercial producto de la pandemia. En esta crisis no solo se ven afectados los empresarios, sino también el Estado que no va a tener de donde absorber recursos, por lo tanto nuestra propuesta es generar una mesa dialogo con las empresas porque los necesitamos trabajando y consideramos que esta vez tienen que trabajar con la mayor libertad económica posible. Preferimos un comercio abierto antes de que cierre, el Estado local debe garantizar al sector comercial y empresarial que va a trabajar. Las ciudades más serias del mundo ya implementaron incentivos fiscales para que no bajen sus persianas", propuso Octavio Ritvo.