Este miércoles por la mañana los ahorristas de planes para autos 0 km de la ciudad se presentaron en la Corte Suprema de Justicia para buscar una solución a los aumentos de las cuotas que, para algunos, han llegado al 150 por ciento. "En julio de 2018 estábamos pagando 3.000 pesos, y hoy la cuota es de 10 mil", advierte uno de los damnificados.

Hugo Montenegro es uno de los ahorristas damnificados y dijo a UNO Santa Fe: "Presentamos una nota en la secretaria de la Corte Suprema solicitando que se falle en el mismo sentido que en los tribunales de Reconquista, es decir, que se congelen las cuotas y se retrotraigan al valor de abril de 2018".

"También pedimos que se paralicen los secuestros de los autos, como está sucediendo en distintas partes del país. No ha pasado en la ciudad de Santa Fe, es una medida preventiva la que pedimos a través del recurso de amparo y cautelar. Cuestionamos cómo se cotizan los autos, que no es el valor del mercado sino el que dicen las automotrices, es muy distinto. También los indices de actualización, que no es ni el costo de vida, ni el aumento del dólar, ni el indice de ninguna cámara empresarial", agrega.

Desde el año pasado se ha realizado una gran cantidad de manifestaciones frente a las concesionarias locales, en distintos espacios públicos de la ciudad, y mantuvieron reuniones con la Defensoría del Pueblo.

En Santa Fe, los grupos de perjudicados comenzaron a conformarse en enero de este año y se organizan a través de la página de Facebook #ReclamoMasivoPlanesAutoahorro y un grupo de WhatsApp que hoy reúne a más de 700 afectados.

"Cumplimos las vías administrativas y ahora pasamos a la judicial. Ya con el fallo que sucedió en Reconquista esperamos un resguardo. La presentamos esta mañana, y se formalizó en la Corte, así que esperamos que nos den una mano y se baje línea a los Tribunales de Santa Fe", aseguró Montenegro.

Y profundizó: "Ellos te prometen dártelo al finalizar el contrato que son 84 cuotas, o sea de acá a siete años. Ellos invocan dártelo desactualizado, y nosotros que sea al valor actual del auto o a la cantidad que uno haya abonado. Como no está legislado, porque este ordenamiento está desde la última dictadura militar, solicitamos en el Congreso que se regule este tema, y ya se han presentado diez proyectos de ley. Pero entre las campañas y las ferias es todo un peregrinaje. Hoy es todo lo que dicen las automotrices".