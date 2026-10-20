El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, confirmó que los activos digitales fueron recuperados en el extranjero y que podrán ser restituidos a las víctimas cuando avance la causa. También detalló cómo operan las organizaciones criminales para lavar dinero y destacó que las subastas de bienes decomisados permitieron resarcir a 70 damnificados.

Santa Fe confirmó el primer secuestro de casi US$400.000 en criptomonedas en una estafa internacional

El Gobierno de Santa Fe confirmó el secuestro de casi 400.000 dólares en criptomonedas en el marco de una investigación por una estafa internacional.

Los activos digitales fueron recuperados en el extranjero mediante una intervención del Estado provincial y podrán ser restituidos a las víctimas una vez que sean identificadas y avance la causa judicial.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, dio detalles del procedimiento durante una entrevista con Radiópolis, de Radio 2, y destacó las dificultades que debió afrontar el Estado para localizar, congelar y recuperar los fondos.

“Secuestramos por primera vez criptomonedas hace dos semanas, en billetera virtual casi 400 mil dólares, que logramos traer desde el extranjero, en una estafa internacional”, afirmó el funcionario.

Figueroa Escauriza describió el operativo como un proceso “dificilísimo” y sostuvo que Santa Fe podría ser la primera provincia argentina que consiguió abrir una billetera virtual para concretar un procedimiento de estas características.

“Para el Estado abrir una billetera virtual no fue sencillo, debemos ser la primera provincia argentina que logró abrir una billetera virtual”, señaló.

Además, explicó que fue necesario trabajar junto con la Fiscalía para localizar los activos, congelarlos y gestionar su transferencia. La estafa investigada tiene damnificados en distintos países de América Latina.

“Hubo un gran trabajo con la Fiscalía para poder encontrar el dinero, congelarlo, oficiar a la billetera virtual, y transferir ese dinero”, detalló.

El funcionario aclaró que todavía resta identificar a las personas afectadas para que, una vez que termine la causa, las criptomonedas puedan ser transferidas a sus legítimos destinatarios mediante billeteras virtuales.

Subastas de bienes decomisados: 70 víctimas resarcidas

Figueroa Escauriza también se refirió a las subastas de bienes decomisados al delito que lleva adelante la Provincia y recordó que la iniciativa comenzó a gestarse durante la gestión del exgobernador Miguel Lifschitz, aunque encontró resistencia de sectores vinculados a los acusados.

“Tuvimos mucha resistencia y muchos lobby en contra de aplicar esta ley”, apuntó.

Consultado sobre la posibilidad de destruir simbólicamente los objetos de lujo incautados para enviar un mensaje a las organizaciones criminales, el funcionario defendió la política de recuperar esos bienes y destinar el dinero obtenido a reparar a las víctimas.

Como ejemplo, mencionó los vehículos vinculados a personas que cometieron estafas, entre ellas robos a jubilados. Según explicó, quienes sufrieron esos delitos tienen derecho a recuperar su dinero mediante la subasta de los bienes incautados.

En ese sentido, detalló que la Provincia secuestra un promedio de cinco vehículos por día. Frente a la acumulación histórica de automóviles en depósitos y comisarías, el gobierno de Maximiliano Pullaro avanzó con la compactación de unos 30.000 vehículos que permanecían abandonados desde 1980, con el objetivo de ordenar el espacio público.

En paralelo, mediante los cinco remates anteriores, se vendieron 505 bienes y se resarció a 70 víctimas. El funcionario remarcó que a los damnificados no se les descuentan los gastos operativos y que reciben el 100% de la liquidez obtenida.

“Estamos tocándole la guita a gente que tiene mucho poder”, aseguró Figueroa Escauriza, quien también afirmó que la Provincia ganó más de 30 audiencias penales contra importantes estudios jurídicos.

Cómo usan los autos de alta gama para lavar dinero

El secretario también explicó los mecanismos que utilizan las organizaciones criminales para adquirir vehículos de alta gama sin dejar rastros sobre el origen de los fondos.

Según detalló, una de las modalidades más frecuentes es recurrir a testaferros y utilizar formularios 08 firmados en blanco. Esa práctica, sostuvo, genera un vacío de trazabilidad que facilita las maniobras de lavado de activos.

Para estas estructuras delictivas, los automóviles no necesariamente funcionan como bienes de lujo destinados al uso cotidiano, sino como una forma de conservar grandes sumas de dinero.

“Nos confundimos al pensar que usa el auto. Necesita guardar la plata. A la hora cuando empezás a tener mucha plata y tienen que pagar, en vez de guardar los billetes, compran autos”, explicó.

En esa línea, recordó que líderes criminales como Esteban Alvarado utilizaban propiedades y lotes como moneda de cambio para pagarles a sus cómplices.

El funcionario vinculó esas operaciones con las dificultades para seguir el recorrido del dinero de origen ilícito y defendió las medidas de secuestro y subasta como herramientas para recuperar activos y reparar económicamente a quienes fueron perjudicados por los delitos.