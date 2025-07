"Todavía me cuesta caer": la historia de Giuliana Piccioni, la joven santafesina que brilló en La Voz Argentina

"Todavía me cuesta caer", repite con emoción Giuliana Piccioni , una joven artista nacida en Santa Fe , que deslumbró en el escenario de La Voz Argentina y fue elegida por los cuatro coaches del programa en su audición a ciegas . Interpretando con solvencia y sentimiento el tema “Te lo juro yo”, de Lolita Torres , no solo conmovió al jurado completo, sino que también emocionó a miles de santafesinos que celebran su ascenso artístico como propio.

Sé que tengo el apoyo de Santa Fe y eso me impulsa. Gracias por hacerme sentir tan acompañada

Del aula al escenario

Giuliana estudia artes escénicas en Buenos Aires, adonde se mudó en busca de su formación. Sin embargo, su ingreso a La Voz fue casi improvisado: "Me enteré el mismo día que abrían audiciones. Saqué pasaje de un día para el otro y me vine. En la semana me llamaron para decirme que había entrado", contó. Hoy, su presentación se viraliza en redes sociales y provoca una avalancha de mensajes de afecto. "Me escribió gente de la primaria, profes del secundario... eso es lo más emocionante de todo", dice con humildad.

Un legado artístico y familiar

Hija de la reconocida cantante santafesina Itatí Barrionuevo y del músico “Pichu” Piccioni, Giuliana creció entre escenarios y melodías. "Mi mamá es mi ídola número uno. Pero aunque seguimos caminos distintos, porque yo me siento más actriz que cantante, es un honor seguir sus pasos", reflexionó.

Su formación artística no se limita a la música: trabajó con Pepe Cibrián en teatro musical y participó en el programa “Cantando” con Marcelo Tinelli. "Me gusta todo: cantar, actuar, el teatro musical. Dejo que el destino me lleve, pero siempre con preparación", aseguró.

La emoción de representar a Santa Fe

“Representar a mi provincia me llena de orgullo. Me fui a los 19 años, y vivir esto es una emoción enorme”, confiesa Giuliana, quien ya se prepara para la siguiente etapa del certamen: las batallas.

Mientras tanto, el respaldo de su ciudad natal y de toda la provincia crece con fuerza. “Sé que tengo el apoyo de Santa Fe y eso me impulsa. Gracias por hacerme sentir tan acompañada”, concluyó, visiblemente emocionada.

Una voz, una historia y un futuro brillante: Giuliana Piccioni es mucho más que una promesa; es el presente de un arte que nace del corazón santafesino y que hoy suena en todo el país.