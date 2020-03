YoEntrenoEnCasa: UNO Santa Fe te ayuda a ejercitarte todos los días en casa

View this post on Instagram

️ #YoEntrenoEnCasa DÍA 1: UNO Santa Fe te acompaña junto al #ProfeDelUNO @alegomila durante la cuarentena y te ayuda a ejercitarte todos los días en casa con la mejor onda y una serie de ejercicios entretenidos para toda la familia. No hay excusas, son 40 minutos para activar cuerpo y espíritu. Salud física y mental en equilibrio #QuedateEnCasa #SeamosResponsables #UNOSantaFe