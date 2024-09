Los tres mercados de pases de Cristian González en Unión

Unión cerró un paupérrimo mercado de pases, donde Cristian González perdió a dos titulares y no llegó ningún jugador para potenciar al plantel.

"Vamos por el oro", manifestó Luis Spahn antes de que se inicie el mercado de pases, en diálogo con LT9 (AM 1150), en lo que se entendió como el salto de calidad que tanto se le estuvo reclamando a su gestión, para potenciar al plantel de Unión e ir por logros deportivos mucho más importantes.

LEER MÁS: Unión pone manos a la obra con la mira en Lanús

Sin embargo, el mercado de pases arrancó con la salida de otros dos jugadores titulares, como Mauro Luna Diale al Ajmat de Rusia y Federico Vera a Independiente de Avellaneda. En contrapartida, arribó José Vanetta, juvenil de Central Norte de Salta, que solo jugó en Reserva, y es una apuesta dirigencial.

Fortaleza-Machuca.jpg Prensa Fortaleza

Hubo mucha polémica en el mercado de pases, ya que Cristian González en función de las salidas y del dinero que le ingresó y que le ingresará por otras ventas, pretendía refuerzos de jerarquía y calidad para Unión, los cuales pretendía que lleguen desde el exterior.

Zenón.jpg El descubridor de Zenón recordó los pormenores de cómo llegó a Unión.

En el medio de todo estoy, Unión mantuvo la inhibición en FIFA por la deuda con Gustavo Munúa hasta pocos días antes de finalizar el mercado de pases. De hecho, una vez que se consumió la posibilidad de sumar a jugadores del exterior recién se la pudo desactivar.

FrancoCalderón.jpg El exdefensor de Unión, Franco Calderón, cada vez luce más firme en la defensa de la U de Chile.

Cristian González tuvo duras declaraciones contra los dirigentes por esta situación, mientras que también dio a conocer una operación de prensa para hacerlo quedar como que le bajaba el pulgar a los jugadores del medio local que le acercaban desde la CD, haciendo hincapié en las versiones por Ignacio Malcorra.

LunaDiale.jpg El exjugador de Unión, Mauro Luna Diale, ya posó con los colores de Ajmat, su nuevo equipo.

Para Kily González fue siempre Franco Fragapane la prioridad, más allá que también pretendía que lleguen desde el exterior el mediocampista central Emmanuel Ojeda, descartado hace mucho tiempo, y el lateral derecho Víctor Salazar.

LEER MÁS: Polémica en Unión por las imágenes de Luis Spahn en cancha de Colón

De esta manera, en lo que todavía no hay a ciencia cierta una verdad absoluta sobre por qué no llegaron refuerzos a Unión, se cerró el peor mercado de pases de la era Spahn, ya que no llegó ningún jugador, se fueron dos titulares y Cristian González se las tuvo y se las tendrá que arreglar con los jugadores que tiene en el plantel.

Independiente.jpg Racing e Independiente empataron 0 a 0, en un Clásico donde el Rojo terminó con dos expulsados, uno de ellos Federico Vera.

Mercado de pases del invierno de 2023

Llegaron: Nicolás Campisi, Franco Pardo, Gonzalo Morales, Nicolás Orsini, Tiago Banega y Patricio Tanda.

Se fueron: Yeison Gordillo, Ezequiel Cañete, Gastón Comas, Junior Marabel, Thiago Vecino e Imanol Machuca (antes de que finalice el certamen).

Mercado de pases de verano del 2024 en Unión

Llegaron: Thiago Cardozo, Valentín Fascendini, Bruno Pittón, Miguel Torrén, Mauro Pittón, Lucas Gamba y Adrián Balboa.

Se fueron: Franco Calderón, Bryan Castrillón, Oscar Piris, Tomás González, Daniel Juárez y Kevin Zenón.

Mercado de pases de invierno del 2024 en Unión

Se fueron: Mauro Luna Diale y Federico Vera.

Llegaron: José Vanetta (apuesta de la dirigencia de Unión y jugó en Reserva)