Unión deberá buscar otro arquero: se diluyó la llegada de Durso

En un mercado de pases aún vigente, las charlas entre Unión, Atlético Tucumán y el arquero Tomás Durso, no tuvieron final feliz y se quedará en el Decano

Unión continúa en la búsqueda de un arquero para reforzar su plantel en este mercado de pases, pero en las últimas horas se confirmó que una de las opciones principales ya no está en carrera. Las gestiones por Tomás Durso, actual arquero de Atlético Tucumán, no prosperaron, y el futbolista no se sumará al equipo tatengue.